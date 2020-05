Nagy a bizonytalanság a sofőriskolák és a vizsgák újraindulása körül

Indulásra várva. Rengeteg a kérdés, ezekről pedig központi szinten kell döntéseket hozzanak • Fotó: Pinti Attila

Az amúgy is több hónapos várakozási idő tovább hosszabbodott a szükségállapot miatt, és ha újra is indul a vizsgáztatás, várhatóan lassabban fog menni, mint korábban.

„Ha újra is indul, nehéz lesz, számos óvintézkedést kell majd foganatosítani. A várakozási idő is meg fog hosszabbodni, mivel kevesebb személy vizsgázhat majd egyszerre. Ha megengedik, hogy folytassuk a tevékenységünket, az iskolai elméleti oktatást is át kell szervezni.

Az online oktatás hátrányai

Turáni Mihály, a székelyudvarhelyi Turáni sofőriskola vezetője is arról számolt be, hogy egyelőre nagy a bizonytalanság a téma kapcsán. „Készülünk az újraindulásra, mivel reménykedünk, hogy 15-e után lazítanak a korlátozásokon a mi esetünkben is, de biztosra semmit sem tudunk. Így tervezni sem lehet, hiszen minden attól függ, hogy milyen szabályokat hoznak, például hány tanuló tartózkodhat a teremben az elméleti órák során. Fel vagyunk arra is készülve, hogy több kisebb csoportot indítsunk, és biztosítsuk a megfelelő távolságot a diákok között” – magyarázta Turáni. Hozzátette:

az online oktatást nem tartja jó ötletnek, mivel nem áll mindenki rendelkezésére számítógép vagy internetkapcsolat, főként egyes vidéki településeken.

Emellett Turáni is úgy látja, hogy a várakozási idő meg fog hosszabbodni, ami a gyakorlati vizsgák esetében akár öt-hat hónapot is jelenthet.

Országos szinten sem döntöttek

A sofőriskolák azért nem kaptak még hivatalos tájékoztatást, mivel országos szinten sem döntöttek egyelőre az oktatás és a vizsgáztatás újraindításának részleteiről – tudtuk meg Adrian Pănescutól, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivőjétől. Elmondása szerint

az biztos, hogy május 15-e után valamilyen formában újraindulnak a folyamatok, a vizsgák szempontjából ez május végén-június elején várható, a részletek azonban egyelőre homályosak.

„Rengeteg a kérdés, ezekről pedig központi szinten kell döntéseket hozzanak, egyelőre mi sem tudunk semmit.

Tisztázni kell, mi lesz azokkal, akiknek lejárt az évük a szükségállapot alatt, kérdés az is, hogy mi történik az időközben lejárt dokumentumok esetében, mint például az erkölcsi bizonyítvány, illetve a vizsgák lebonyolításának menetén is változtatni kell a biztonsági előírásoknak megfelelően”

– sorolta a szóvivő. Zárásként rámutatott: annyi biztos, hogy semmi sem fog ugyanúgy működni, mint a korlátozások bevezetése előtt.