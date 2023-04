Húsz év után új vasúti szerelvényeket kap a CFR személyszállító részlege

A beszerzések közel húsz évig tartó szünetelése után idén új szerelvényeket kap a Román Vasúttársaság (CFR) személyszállító részlege – jelentette be szerdán Slatinán a szállításügyi miniszter.

Sorin Grindeanu beszámolója szerint a 37 új vasúti szerelvény megvásárlására korábban kiírt közbeszerzési eljárás már lezárult, a későbbiekben pedig további 82 új szerelvényt vásárol a CFR – ismerteti az Agerpres.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy Románia közel húsz éve nem szerzett be új személyszállító vonatokat. Szerinte ez is az egyik oka a vasúti baleseteknek. Grindeanu közölte azt is, hogy