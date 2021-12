Miért szeretik a gazdák a LAM-hitelt? (x)

– Mezőgazdaságon innen és túl: milyen helyzetekben tud a LAM kölcsönt nyújtani?

– Sokszor van olyan helyzet, hogy egy gazdaság, vállalkozás jó, jövedelmező, minden jel szerint a jövőben is így marad és a bankok mégsem adnak hitelt. Gyakorlatilag azokat hitelezzük, akiket a banki szféra különböző jogi formák, feltételek miatt – sokszor téves megítélés alapján – nem finanszíroz. Gondolok itt a PFA-kra, I.I.-kre, kis és közepes mezőgazdáságok, amelyek a polgármesteri hivataltól kiváltott, őstermelői bizonylattal végzik a munkájukat, bár akad köztük olyan is, aki 100-120 hektáron gazdálkodik. Ők lényegében vállalkozók, de mivel nem rendelkeznek jogi háttérrel, papírokkal (amelyeket a bankok nagyon szeretnek), a bank nem hitelezi meg. Van abban egyfajta cinizmus, hogy a banknál a bizalom papír alapú. A pikantériája meg a dolognak az, hogy mi magunk is hitelt veszünk fel és azt adjuk tovább az embereknek,

tehát azokat finanszírozzuk meg a banktól felvett hitelből, akiket a bank nem akar, vagy nem tud meghitelezni.

– Milyen bökkenők akadnak még?

– Mondok egy tipikus esetet: sajnos az Európai Uniós pályázati rendszer miatt ahhoz, hogy nyerhessen egy-egy projekt, nagyon sok, már meglévő családi vállalkozást kellett feldarabolni, és itt nem csak mezőgazdászra, hanem például autószerelőre, bútorműhelyre, kisiparosokra is gondolok, akik szétbontották a tevékenységüket különböző cégekre. Gyakorlati példa: az apa autószerelő, vulkanizálással is foglalkozik, a fia, mivel az EU-s pályázat fiatalokra vonatkozik, létrehoz egy másik céget, amely átveszi a vulkanizálási tevékenységet. Ez a valóságban azt jelenti, hogy ugyanazon helyiségben, ugyanazon emberek végzik a munkát, de jogilag mégis két külön vállalkozás alatt. Ezeket egy bank külön-külön kezeli, sőt a fiú cégét start-up-nak minősíti, ezért sok esetben kiszorulnak a kölcsönözhető kategóriából. Pedig egy jól működő szervizről, egy életképes vállalkozásról van szó, aminek a háta mögött tudás és tapasztalat áll. Sokszor a mezőgazdasági területen is vannak hasonló esetek: a családi gazdaságot papíron feldarabolták, de ha bemegyek, ugyanabban az istállóban vannak a tehenek, ugyanazon traktor szántja meg földeket és a család vállvetve, közösen dolgozik. A bankok általában hajlamosak standardok szerint kategorizálni: ha belefér valaki az általuk elképzelt sablonokba, akkor adnak pénzt, ha nem, függetlenül attól, hogy a vállalkozás életképes-e vagy sem, nem adnak hitelt. Itt jövünk be mi a képbe.