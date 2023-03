Mi történik Franciaországban?

Incidensekkel kísért tiltakozások voltak hétfő este több francia nagyvárosban, miután a nemzetgyűlés nem szavazta meg a kormány megbuktatását célzó két bizalmatlansági indítványt, amelyeket a nyugdíjreform parlamenti szavazás nélküli elfogadását követően terjesztett be az ellenzék.

a tiltakozók bérelhető elektromos rollereket és kerékpárokat borogattak fel, kukákat gyújtottak fel, és macska-egér harcot játszottak a helyszínre érkező rendőrökkel, akik számos alkalommal könnygázt vetettek be.

Az AFP hírügynökség szerint hasonló jelenetek történtek más francia nagyvárosokban is. Strasbourgban mintegy ezer tüntető gyűlt össze a belvárosi Kléber téren, ahol huhogva és fütyülve fogadták a nemzetgyűlés döntését, majd füstbombákat gyújtottak és azt kiabálták: „mi is erőre kapcsolunk”. Ezután a tüntetők egy része rongálni kezdett, betörték egy bank bejáratát, kukákat gyújtottak fel, reklámtáblákat törtek szét.

Dijonban kétszázan tüntettek az AFP szerint, többen arcukat eltakarva és kapucniban, miközben azt kiabálták: „utáljuk a rendőrséget”. A tüntetést este 9-kor feloszlatta a rendőrség, két embert előállítottak. Lyonban mintegy ötszáz fiatal tüntetett a belvárosi Guichard téren, mielőtt megdobálták a rendőröket. Lille-ben is több százan vonultak utcára, és azt skandálták „XVI. Lajost lefejeztük, Macronnal újrakezdjük”. Nantes-ból is incidensekkel teli tüntetésekről érkeztek hírek, fiatalok dobálták a rendőröket, akik könnygázzal válaszoltak, és tüntetések voltak Rennes-ben, Bordeaux-ban, Limoges-ban, Poitiers-ban, Rouenban és Brestben is.