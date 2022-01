Megúszták a bezárást a magas fertőzési rátájú települések alacsony átoltottságú iskolái

A jelenléti oktatásnak már nem feltétele az adott település 3 ezrelékesnél alacsonyabb fertőzési rátája és a tanintézet személyzetének a 60 százalékot elérő átoltottsági aránya • Fotó: Beliczay László

Ez is Románia: szűk egy héttel azt követően, hogy az oktatási miniszter megerősítette, hogy ha egy településen eléri a 3 ezreléket a fertőzési ráta, a 60 százalékosnál alacsonyabb átoltottsággal rendelkező tanintézetekben áttérnek az online oktatásra, alapjaiban módosították a vonatkozó intézkedést. Pénteken közös videókonferencián számolt be az új szabályozásról az egészségügyi, illetve a tanügyi tárca vezetője, majd rövidesen érvénybe is lépett az új rendelet.

Múlt héten rohamosan nőni kezdett azoknak a településeknek a száma, ahol meghaladta a 3 ezreléket a fertőzési ráta, és mivel a tanintézetek egy részében a személyzet átoltottsági aránya még nem érte el a 60 százalékot, egyre valószínűbbnek tűnt, hogy számos tanintézet kénytelen lesz áttérni az online tanrendre e héttől.

HIRDETÉS

Ez azonban gyökeresen megváltozott pénteken, ugyanis a két minisztérium közös rendelete értelmében az adott megyében működő kórházakban a koronavírusos betegek számára fenntartott ágyak foglaltságától függ majd az online oktatásra történő áttérés:

amennyiben ezeknek az ágyaknak a 75 százaléka betelik, a megye összes tanintézete áttér az online tanrendre, és csak akkor térhetnek vissza az iskolákba és napközikbe a gyerekek, ha ez az arány 70 százalék alá csökken.

Az omikron-variáns sajátosságai miatt elemezték és javasolták a kórházak leterheltségi szintjéhez kötött küszöbérték alkalmazását – mondta az új intézkedésről Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. Alexandru Rafila egészségügyi miniszter úgy fogalmazott, hogy szeretnék nyitva tartani az iskolákat, nem bármi áron, hanem a járványhelyzet alakulásához alkalmazkodva, illetve az omikron-variáns sajátosságait figyelembe véve, hiszen

ennek a gyermeknemzedéknek az egészsége, azaz a testi-lelki fejlődésük az iskolák nyitva tartásától függ.

Az osztályok könnyebben bezárhatnak

A kórházi ágyak elfoglaltsági szintje alapján az összes székelyföldi tanintézet maradhat jelenléti oktatásban ezen a héten is: a pénteki adatok szerint Hargita megyei kórházakban

a Covid-ágyak 22 százaléka foglalt, a Maros megyei kórházakban pedig 15 százalékos ez az arány.

A Kovászna megyei egészségügyi szakhatóság nem tett közzé ilyen adatot, de az biztos, hogy ott sem áll fenn egyelőre az online oktatásra történő áttérés kötelezettségének a veszélye, hiszen amint azt Sorin Cîmpeanu pénteken bejelentette, az ország összes tanintézete jelenléti oktatással kezdi a hetet. A kórházi ágyak foglaltsági szintje Suceava megyében a legmagasabb, 34 százalékos, így viszonylag minden megye messze áll még az online tanrendre történő áttéréstől.

Egyes osztályokban azonban elrendelhetik, illetve elrendelték már az online oktatást, ugyanis a pénteken elfogadott intézkedés értelmében ha egy osztályközösségben 7 nap alatt legalább 3 fertőzést igazolnak, akkor 10 napra bezárják az adott osztályt.

A teljes iskolát akkor zárják be 10 napra és térnek át az online tanrendre, ha az osztályoknak legalább a felét már be kellett zárni a Covid-fertőzések miatt.