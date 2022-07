Megtakarítás nélkül

a megkérdezettek 50,2 százaléka mondta azt, hogy a fizetésük nem is elég a hónap végéig, 41,9 százalékuk pedig kénytelen lemondani az olyan extrákról, mint mondjuk az étterem.

„Vannak kutatások, amelyek bizonyítják, hogy a volt szocialista országokban az embereknek nincsen igazán jövőképük, s nem is igazán gondolnak arra, hogy mi lesz később. Ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy nincsenek megtakarításaik, hanem akár abban is, hogy

Szabó Árpád közgazdász szerint annak, hogy a lakosság jó része nem tud félretenni, és nincsenek megtakarításai, több oka is van, nem fogható egyszerűen arra, hogy rosszul keres az emberek többsége.

a fiatalok elmennek feketén dolgozni és nem is gondolnak arra, hogy kellene nyugdíjjárulékot fizetni, mert nem gondolnak arra, hogy valaha nyugdíjasok lesznek és szükség lesz esetleg egy kis pénzre, amiből meg tudjanak élni.

A pénzügyi szakértő hozzátette, természetesen a kis jövedelmekből eleve nehéz spórolni, a felmérésből is kiderül, hogy az emberek csaknem fele 2500 lej alatt keres, márpedig ennyiből nehéz eltartani egy családot, nemhogy még félretenni. Ugyanakkor a szakember rámutatott, hogy ha megnézzük a fogyasztási szokásokat, akkor a statisztikai átlagok alapján a fejlettebb országokban, de nálunk is

De az okok közé sorolja a szakértő a pénzügyi nevelés hiányát is, egyetemi tanárként azt látja, hogy nem tudnak százalékot, kamatot számolni a diákok, nem tudják, hogy mi az, hogy kamat, hozadék, államkötvény, és akkor nincs is, hogy használják ezeket a dolgokat.

Mit csináljunk vele, ha mégis van?



Azoknak, akiknek mégis van valamicske félretett pénzük, azt ajánlja a szakértő, gondolkodjanak el azon, hogy életbiztosítást, nyugdíjbiztosítást kössenek, hiszen 20–25 éven át fizetik, majd hozzájutnak egy nagyobb összeghez. Szabó Árpád szerint is az a legrosszabb, ha az ember a kis megtakarítását otthon a párna alatt, vagy a bankban tartja – a banknál például már jobb az államkötvény, mert az mindig picivel magasabb hozamot hoz, és mindig fizet az állam. A pénzügyi szakértő saját példáját hozta fel, elmondta, vannak neki részvényei, kötvényei, kriptovalutái is, így, ha egyik bebukik is, marad más.