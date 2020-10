Megnő a referenciamutató értéke, több lesz a szociális juttatás

A gyereknevelési támogatás összegét is befolyásolja a szociális referenciamutató értéke • Fotó: Haáz Vince

Az elmúlt tizenkét évben nem nőtt a szociális referenciamutató értéke Romániában, azaz 500 lej volt 2008 óta. Ennek az értéknek azért van jelentősége, mert ennek függvényében számolják ki a különböző állami szociális juttatásokat – munkanélküli, családtámogatási, rokkantsági juttatásokat, egyedülálló szülő segítését, gyereknevelési támogatást vagy fűtéspótlékot. Amíg nem volt megszabott összegben megállapítva a gyerekpénz értéke, addig ebben az esetben is a referenciamutató volt a kulcs – egy szorzóval beszorozva – a végösszeg megállapításánál.

Míg 2008-ban ez az 500 lej még tényleg referencia-értékűnek számított ár-értékarány viszonylatban, és egyenlő volt akkor a minimálbér értékével, azóta a bruttó minimálbér elérte a 2230 lejt, a referenciamutató pedig továbbra is 500 lej maradt.

Lépcsőzetesen nőhet

Csép Éva Andrea az RMDSZ parlamenti képviselője a Székelyhonnak kifejtette, a napokban megszavazta a képviselőház döntő fórumként a törvénymódosítását, amelynek értelmében

lépcsőzetesen 2021-től évente növekedik majd ennek a referenciamutató értéke: ez az érték 2023-ig eléri az 1200 lejt.

„Ha növekedik ez az érték, akkor növekedni fog a jogosultak száma is, és az összeg is, amit kapni fognak. 2008-ban egy minimálbérnek megfelelő volt ez az összeg, most húsz százaléka a minimálbérnek. Értékállóságában hol van ez a referenciamutató? A törvény azután lép hatályba, miután az államelnök kihirdette, és megjelent a Hivatalos Közlönyben” – összegezte Csép Éva Andrea a döntést, amellyel esély nyílik behozni a többéves lemaradást a szociális juttatások terén.