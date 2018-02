Már mintegy 15 ezren látták Romániában A Viszkist

A Viszkis című filmet a premierek hétvégéjén Romániában 8726 néző tekintette meg, február 1-ig pedig csaknem 15 ezren látták. Romániában a Vándormozi és a Taylor Projects olyan településeken is bemutatta az alkotást, ahol nincsen filmszínház. Csíkszeredában ugyan ötmillió lejből újították fel a mozit, egyelőre nem szerepel napirenden a vetítés.

• Fotó: Szabó Adrienn

Meglepő volt a romániai mozik érdeklődése is a produkció iránt. Számos Kárpátokon túli városban műsorra tűzték a filmet, mint például Suceava, Galac, Medgidia, Karánsebes vagy Vulkán – számol be szerkesztőségünknek is elküldött közleményében a Szabó-Bilibók Attila a Taylor Projects ügyvezetője.

A forgalmazó eredeti terve szerint Ambrus Attila csíkszeredai származása okán a filmet csak Erdélybe vitték volna el. A rendkívüli érdeklődés miatt azonban számos bemutatót tartottak Románia északi csücskétől a déli megyékig számos nagyvárosban.