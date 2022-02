Letűnt szakmák helyett újak: nincs már postakocsimester, de van kiberbiztonsági szakértő

Hatvankilenc új foglalkozás került be hivatalosan is a Romániai Foglalkozási Jegyzékbe (COR), amelyet több hónapos munka után frissítettek, igazítottak a jelenlegi munkaerőpiaci igényekhez. Az új foglalkozások közt szerepel például a kiberbiztonsági szakértő, a barista, a kávékóstoló vagy a hulladék-újrahasznosítási szakember is. Ezzel együtt pedig eltűntek olyan szakmák, mint a hajfésülők, hajgyűjtők és válogatók, a távíró-kezelők vagy éppen a postakocsimester.