Letöltendővel büntetnék az ittasan, drog hatása alatt vagy jogosítvány nélkül halálos balesetet okozókat

Szigorítani kellene a halálos balesetet okozó ittas vagy jogosítvány nélküli vezetésért kiszabható büntetéseket, de a letöltendő börtönbüntetést minden ilyen esetben általánossá tenni, nem biztos, hogy jó ötlet, ugyanis minden ügy egyedi kivizsgálást és elbírálást igényel – mondta el a lapunknak nyilatkozó ügyész, akit a szenátus által elfogadott új törvénytervezet apropóján kérdeztünk meg a témában. Nem csak az enyhe büntetéseken kellene szigorítani, a kivizsgálási procedúrán is lenne amit javítani – ez már az igazságügyi közlekedési szakértő véleménye.

A szigorítás mellett van Kiss Kató ügyész, de abban nem biztos, hogy kivétel nélkül mindenkit börtönbe kellene küldeni, aki hasonló bűncselekményt követ el. „Úgy gondolom, hogy a szigorítás egy jó kezdeményezés, biztos vagyok benne, hogy jobban elrettentené az embereket, ugyanakkor a véleményem mégiscsak az, hogy eddig is megvolt rá a lehetőség, és ha súlyos körülmények között történt a baleset, eddig is letöltendőt kaptak az elkövetők. De ha valaki megivott két pohár sört és nem volt részeg, de úgy okozott balesetet, én nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb megoldás.

A törvénytervezetről még a képviselőháznak is döntenie kell, tehát akkor módosul a büntető törvénykönyv, ha ügydöntő kamaraként a képviselőház is elfogadja azt. Hogy szükséges-e a szigorítás, illetve hogy milyen gyakoriak az ilyen esetek, ügyészt és igazságügyi közlekedési szakértőt kérdeztünk.

A büntetések nagysága is reflektál arra a kritériumra, hogy mennyire gyakori az adott bűncselekmény, ugyanis annak az elkövetésétől kell elrettenteni az embereket – mondta Kiss Kató. Tapasztalata szerint térségünkben elsősorban az ittas vezetés a jellemző, a drog hatása alatt történő vezetés ritka, ugyanakkor

Jelenleg többnyire felfüggesztett börtönbüntetést rendelnek el a bíróságok az ilyen bűncselekmények elkövetőire, ha nem büntetett előéletűek. Ez persze attól is függ, hogy mekkora alkoholértéket mértek a bűncselekmény elkövetésekor az elkövető leheletében.

2,5-3 ezrelékes értéknél már inkább letöltendőt kapnak. Ez az érték egy átlagos fizikumú embernél már az alkoholos kóma közelségét jelenti. 1,5-ig terjedő értéket még 2-3 pohár sör is okozhat, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy az ember részeg, csak azt, hogy ivott.

Mi ügyészként mindig – éppen úgy, ahogy most a törvénytervezetben van – javasoljuk a börtönbüntetést, amikor nagyobb az alkoholérték, vagy olyan esetben, amikor nincs jogosítványa az illetőnek” – magyarázta Kiss Kató, hangsúlyozva azonban, hogy a jogosítvány nélküli vezetésnél különbséget kell tenni két fontos körülmény között.

Amellett, hogy enyhék a büntetések, Szilágyi Ferenc igazságügyi közlekedési szakértő azt is gondnak tartja, hogy az ittasan vagy jogosítvány nélkül halálos balesetet okozók túl gyorsan visszakaphatják jogosítványukat.

A büntető törvénykönyv is különbséget tesz a két eset között, külön cikkelyekben szerepelnek azok. Az említett körülmények miatt Kiss Kató véleménye az, hogy a büntetés súlyosságának a határait kellene növelni, nem pedig általánossá tenni a letöltendő börtönbüntetést, ugyanis minden ilyen ügy egyedi kivizsgálást és elbírálást igényel.

A törvény azt írja, hogy a jogosítvány érvénytelenítése után egy évvel már újra vizsgázhat, akkor is, ha még folyamatban van a felfüggesztett börtönbüntetése, ha pedig bezárták valamennyi időre, akkor a szabadulása utáni hatodik hónapban már újra vizsgázhat” – sorolta az általa problémásnak vélt körülményeket az igazságügyi közlekedési szakértő, aki egyben gépjárművezető-oktató is. Hozzáfűzte, hogy korábban az újravizsgázás feltétele az volt, hogy az illető előtte újra elvégzi a sofőriskolát, de körülbelül tíz éve azt is eltörölték, így