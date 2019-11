Közel negyvenezer belügyi alkalmazott teljesít szolgálatot a második forduló alatt

• Fotó: Kristó Róbert

Monica Dajbog belügyminisztériumi szóvivő közölte, az országban kialakított 18.748 szavazókörzetnél 20 ezer belügyi alkalmazott felel a rendért és biztonságért, több mint 3.600-an pedig a választási incidensekről érkező bejelentésekkel foglalkoznak.

Lábon lőtte a rendőr a rátámadó férfit



Közrend- és közcsendháborítás miatt eljárás indult egy férfi ellen, aki szombat este rátámadt egy rendőrre a Prahova megyei Drăgăneasa település egyik szavazóhelyiségének udvarán. A rendőr lábon lőtte a férfit, akit jelenleg kórházban kezelnek – közölte vasárnap Monica Dajbog. A belügyminisztériumi szóvivő rámutatott, szombat este több ittas személy bement a szavazókörzetnek helyet adó drăgăneasai óvoda udvarára, és rátámadtak a helyiséget őrző rendőrre, aki kénytelen volt használni a fegyverét. Az egyik agresszort lábon lőtte, őt kórházban kezelik, nincs életveszélyben – mondta a szóvivő. Hozzátette, egy másik személyt is őrizetbe vettek ugyanebben az ügyben, további hét személy ellen pedig még folyamatban van a kivizsgálás közrend- és közcsendháborítás miatt. Vasárnap folyamán kiterjesztik a nyomozást az ügyben, hatósági közeg megsértése és szavazókörzet elleni támadás miatt is vizsgálódni fognak – nyomatékosította Dajbog.

Dajbog rámutatott, a szavazókörzeti iroda elnökének kötelessége gondoskodni a szavazás jó körülményeinek biztosításáról. Azok a személyek, akik nem hajlandók alávetni magukat a szavazókörzeti iroda elnöke rendvédelemre vonatkozó utasításainak, 1500 és 4500 lej közötti bírsággal büntethetők.

Hozzátette,

az elnök hatásköre kiterjed a szavazóhelyiségnek helyet adó épület udvarára, valamint az annak 500 méteres körzetében levő utcákra, közterekre is.

A rend fenntartása érdekében a szavazókörzeti iroda elnöke segítségért fordulhat a belügyi alkalmazottakhoz.

HIRDETÉS

A szóvivő szerint 648 őrizetben vagy előzetes letartóztatásban lévő személy kérelmezte, hogy szavazhasson vasárnap.

Dajbog emlékeztetett, azok a román állampolgárok járulhatnak az urnákhoz, akik betöltötték 18. életévüket, beleértve azt az 536 fiatalt is, akik éppen vasárnap töltik be a 18. évet. Nem szavazhatnak a választójog gyakorlásától eltiltott szellemi sérültek, illetve azok a személyek, akiktől jogerős bírói ítélettel vonták meg ezt a jogot. A Lakosság-nyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság azt javasolta megyei kirendeltségeinek, hogy vasárnap is tartsanak nyitva 21 óráig, hogy azok az állampolgárok is személyazonossági okmányhoz juthassanak, akiknek éppen nincs érvényes, a szavazáskor felmutatható dokumentumuk – nyomatékosította.

A választópolgárok a személyazonossági igazolványukban szereplő állandó lakhelynek megfelelő körzetnél voksolhatnak, illetve amennyiben más településen tartózkodnak, az illető település bármely szavazóhelyiségében leadhatják voksukat.

A szavazókörzeti irodák munkatársai, számítógép-kezelői, illetve a körzetekhez kiküldött rendfenntartók abban a szavazóhelyiségben voksolnak, amelynél tevékenységüket végzik. A csökkent mozgásképességű személyek bármely olyan körzetnél szavazhatnak, amelynél biztosított a lehetőség erre.

A mozgáskorlátozottak vagy az ágyhoz kötött betegek, a házi őrizetben vagy előzetes letartóztatásban levők, illetve azok a letöltendő szabadságvesztésre ítélt személyek, akiket nem fosztottak meg szavazati joguktól, mozgóurát igényelhetnek – mondta még Dajbog.