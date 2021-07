Kiskorúak szexuális zaklatása: alsóneműs fotóval kezdődik, zsarolással folytatódik

A közösségi oldalakat körültekintően kell használni, hiszen, amit egyszer feltöltünk az internetre, annak örökre nyoma marad. Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

A kiskamaszok és tinédzserek körében is elterjedt szokás, hogy idegeneket is bejelölnek vagy visszaigazolnak a közösségi oldalakon, ezért elég nagy az esély arra, hogy

számukra vadidegen emberekkel kezdjenek el beszélgetni, akik a figyelemre-éhes gyerekeket kihasználva szexuális fotókat, videókat kérnek tőlük, majd zsarolni kezdik őket ezekkel.

Így történt ez azzal a székelyföldi ötödikes lánnyal is, aki a közösségi oldalán megjelent kihívásra válaszolva küldött egy fotót magáról alsóneműben a számára idegen „Facebook-barátjának”, majd elkezdtek beszélgetni, és az ismeretlen férfi kérésére még több intim képet küldött magáról a lány – mesélte lapunknak a diák tanára, akihez segítségért fordult a 12 éves lány.

Videohívás is volt köztük, ahol csak a lány látszott, a férfi nem, és azzal fenyegette meg a lányt, hogy csak akkor nem használja fel az intim képeit, ha elmegy egy bizonyos helyre, ahol több férfivel lefekszik, még taxit is küldenek érte az iskolához.

Ezen a ponton mesélte el az esetet nekem, és azt tanácsoltam, hogy törölje le a Facebook-profilját, meg is tette. De félő, hogy a hamis profilok mögötti emberek úgyis megtudják, hogy hogyan érik el őt” – meséli aggályait a tanár, aki ezután megkereste az iskolapszichológust és a gyerek családját is. Elmondta a lányt nevelő nagyszülőknek is az esetet, ők viszont elutasították a beszélgetést, sőt azt sem engedték meg a lánynak, hogy pszichológushoz járjon – tudtuk meg a tanártól. Az iskola kötelessége jelenteni a rendőrségen, ha ilyen esetet észlel, ezért megtették. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.

HIRDETÉS

A rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályához tartozik a gyerekpornográfiával kapcsolatos ügyek felderítése – tudtuk meg Emanuela Fărcaștól, a Maros megyei rendőrség sajtószóvivőjétől. Ha bárki – legyen az pedagógus vagy családtag, ismerős – észreveszi, vagy különböző arra utaló jeleket észlel, hogy

egy környezetében lévő kiskorú szexuális zaklatás áldozata – ilyen zaklatásnak minősül az is, ha kompromittáló képet kérnek tőle – akkor elsősorban a rendőrséget kell értesíteni haladéktalanul

– hívta fel a figyelmet a rendőrség képviselője.

Nem elszigetelt eset

„Nem hiszem, hogy elszigetelt eset lenne ez, mert azt beszélik, hogy más lányokról is az iskolában vannak kompromittáló képek, és úgy látom, hogy a hosszú online oktatás egyik negatív hatása lehet ez is. A zsarolással kapcsolatos bűntény egy jól tanuló kislányról derült ki, akinek 9,50-es médiája volt, de második félévtől elkezdett lógni, és a jegyei is csökkentek. Kialakult egy társaság, öt-hatodikos lányok, akik egész napokat ellógnak az iskolából. Van olyan diák is köztük, akit a szülő autóval elhoz reggel, de a gyerek ellóg, amikor az apja elmegy, délután pedig visszajön az iskolához, amikor az apja megy érte. A szóban forgó lányt nem engedték el sehová, mindenhová kísérte a nagymama, de amikor nyolc órát kellett ülnie a számítógép előtt, akkor már nem tudták az online tevékenységeit felügyelni” – magyarázta a lapunknak mesélő tanár, aki fél attól, hogy

amikor vakációra mennek a gyerekek, akkor az iskola vagy a tanárok sem lesznek a lány közelében, hogy segíthessenek, ha bajba kerül.

„Ahogy végignézzük a gyerekeket, akik benne vannak ebben a »bandázásban«, azt látjuk, hogy mind széteső családok gyerekeiről van szó. Ők azok, akik a legjobban ki vannak szolgáltatva, ráadásul pontosan őket célozzák meg a szexuális zaklatók” – osztotta meg velünk a pedagógus.

A zsarolás sémája is hasonló

A segítséget nyújtó tanár álláspontját támasztja alá Fogarasi Gyöngyi iskolapszichológus tapasztalata is, hiszen, mint kifejtette, gyakori és ismétlődő a séma. „10-14 év közötti kislányok az áldozatok, és a családi helyzetük is nagyon hasonló:

általában a nagyszülők által nevelt gyerekekről van szó, ahol a szülők éppen külföldön dolgoznak, vagy elváltak, de minden esetben valamilyen szintű elhanyagolásról van szó.

A gyerek nagyon keresi a figyelmet, és így válik könnyű prédává, ezt észre is veszik azok, akik zaklatják őket, tudják, kik válnak könnyen áldozattá. Gyakori, hogy

a közösségi oldalakon férnek hozzájuk, és a zsarolás sémája is hasonló.

„Ahány esetet hallottam, szinte mindegyik ugyanúgy zajlott: először elhitetik vele, hogy kedves, aranyos, tehát pont azt kapja meg, amire szüksége van a kislánynak. Amikor közelebb kerülnek hozzá, akkor kezdik valamivel zsarolni.

Általában először kérnek egy alsóneműs képet, azzal a megjegyzéssel, hogy ha nem küld, akkor nem is szereti őt. Tehát mindenképpen valami érzelmi zsarolást vetnek be. Majd elkezdik tovább zsarolni az elküldött képekkel, és még mélyebbre mennek a zsarolással. Azzal fenyegetik, hogy megmutatják az osztálytársaknak az intim képeket

– festette le az iskolapszichológus a zsarolásos esetek forgatókönyvét.

Beszélni kell róla!

A megelőzésnél az a fontos, hogy a szülő vagy nagyszülő megnézze, hogy mivel foglalkozik a gyerek, milyen közösségi hálókon van jelen, kikkel beszélget. Ugyanakkor beszélni kell a gyerekkel is erről, hogy tudja, létezik ez a fajta zaklatás. El kell magyarázni azt is, hogy

nem küldhet magáról semmilyen képet, még az arcáról sem

– hangsúlyozta a szakember, aki olyan esetről is tud, hogy csak az arcáról küldött képet a gyerek, de képszerkesztővel összevágták egy kompromittáló fotóvá, és azzal kezdték zsarolni. „Olyan korosztályú gyerekeket választanak a zsarolók, akiknek már kell erről tudnia, tehát fontos, hogy a gyerek ne kezelje tabuként. Tudok olyan tanítónőkről, akik negyedik osztályban beszélgettek erről a gyerekekkel.

Sőt szülői értekezleten is fel lehet hozni a témát a szülőknek, mert van olyan család, amely meglepődik ezen, mert azt hiszi, hogy a gyerek csak tanulhat vagy játszhat a gép előtt

– világított rá Fogarasi Gyöngyi.

Meghaladja a családot ez a helyzet

Az iskolapszichológus kérdésünkre azt is elmondta, ha már megtörtént a zsarolás, akkor mindenképp szüksége van szakemberre a gyereknek. „A családnak be kell látnia, hogy ez a helyzet meghaladja őket, mert ha nem haladná meg, akkor nem jutottak volna el idáig.

Szükség van külső segítségre, ha más nincs, akkor az osztályfőnökre, akik elbeszélget a szülővel, nagyszülővel. Az az érzésem, hogy sok szülő úgy éli meg, hogy ez nagy szégyen, és inkább söpörjük a szőnyeg alá, ne foglalkozzunk vele, de ez nem így van.

Foglalkozni kell vele, mert a gyereknek kihat az összes kapcsolatára, és súlyos következményekkel jár:

szorongás, depresszió, öngyilkossági-kísérlet is lehet.

Továbbá bármilyen helyzet kiválthat a gyerekből olyan reakciókat, amelyet a környezete nem fog érteni, és emiatt újabb sérülések, bántódások érhetik” – hívta fel a figyelmet az iskolapszichológus.

Az internet nem felejt



A kiskorúak szexuális zaklatása és fenyegetése komoly bűncselekménynek számít. Fontos tudni, hogy kiskorúakról tilos szexuális tartalmú képet, videót készíteni, továbbadni, megosztani. Súlyos jogi következményekkel, feljelentéssel is számolnia kell annak, aki másról meztelenül vagy intim helyzetekben ábrázoló képeket küld vagy tölt fel az internetre. A közösségi oldalakat körültekintően kell használni, hiszen, amit egyszer feltöltünk az internetre, annak örökre nyoma marad, azokhoz bárki hozzáférhet, így azzal bármikor vissza is élhetnek.