Kilátások a karantén utánra

Ma azonban megint új dolgokon kell gondolkodni: a szórakozóhely tulajdonosa, ahol dolgoztam online értekezletet tartott, ahol megtudhattuk, hogy mi várható a karantén után. Először azt közölte, hogy a 600 eurós állami segélyt, amiről beszéltem, április végén fogjuk megkapni.

Végre ilyent is hallhattunk: közeledik a karantén feloldása.

A szigorításokat persze nem egyszerre fogják megszüntetni, hanem tartományonként különböző időpontokban, ahogy a megbetegedések csökkennek, és nem egyszerre lesz minden szabad, hanem fokozatosan. Az már biztos, hogy még hónapokig nem nyitnak ki a szórakozóhelyek. A főnök kérte, mindenki legyen türelmes, akik továbbra is kitartanak és kivárják a nyitást, azok számíthatnak kisebb anyagi támogatásra a részéről, de senkit nem marasztal. Mondta, hogy ha van máshol más lehetőség, menjenek, ebben a helyzetben megérti. Már tudható, hogy vannak olyan kollégáim, akik biztosan nem jönnek vissza ide dolgozni. Nem is volt mindenki jelen a kamerás bebeszélgetésnél.

Most nem éreztem rajta azt a nyugodtságot, amit megszoktam tőle. Sőt, eléggé felületesen beszélt, nem kérdezte meg senkitől, hogy hogy vagyunk, egyáltalán mi van velünk...

Ja, még azt is mondta, hogy szeptemberig a turizmus fel van függesztve. Egyszóval amit terveztem, hogy nyáron sokat fogok dolgozni, ez úgy néz ki, hogy álom marad, mivel itt a tengerparton a turizmus hozta a pénzt. Vannak törzsvendégek, de az nem ugyanaz...

Én is eldöntöttem, hogy amint kapok valamit, más munkahely után nézek, nem várhatok hónapokig. Beszéltem a lakásom tulajdonosával is, aki egyébként a szórakozóhelyet is működteti. Jeleztem neki, hogy mindenképpen szeretném fent tartani a szobám, amiben lakok, de muszáj más munkát találnom, amíg nem nyit újra a bár. Megértő volt ő is, és maximálisan támogat a döntésemben, illetve azt is mondta, ha hall valami munkáról, azonnal szólni fog nekem.

A másik két lány elmegy innen, amint annyira feloldják a karantént, hogy utazni lehet. Az albán csaj hazamegy Rómába, a román lakótársam a pasijához megy Belgiumba vagy haza Romániába.

Haza csak akkor megyek, ha teljesen vége lesz mindenhol a karanténnak, illetve vissza állnak a normális körülmények otthon is.

Minek rohanjak haza? Otthon is nehéz a helyzet és nem gondolom, hogy az lenne a megoldás számomra. Kedden egyébként megtörténtek az első felszabadító lépések: kinyithattak a könyvesboltok.

Úgy tudom, a kormány kedden dönt a következő fázisról: a sajtó szerint az a tervezet, hogy május 4-étől újra szabadon lehet majd közlekedni, de továbbra is kötelező lesz a maszk viselése és az emberek között a megfelelő távolság megtartása. Május 4-én a textil és a bútor üzletek is megnyílhatnak, de betartva azt, hogy néhány embernél nem lehet több egy helyiségben. Május 11-étől működhetnek a bíróságok, a különböző irodák is. Május 18-án kávézók éttermek, és egyéb vendéglátóhelyek is újraindulhatnak, valamint az ételek házhoz szállítását is engedélyezik. Május 25-én nyílhatnak meg a fodrászatok, de kötelező marad itt is a maszk használata és egyszerre csak egy vendég tartózkodhat a helységben.

Május 31-én indulhat újra a focibajnokság és egyéb sportágak rendezvényei, és június 8-ától a közösségi sportpályák, termek is megnyitnak. Az iskolákat várhatóan már csak ősszel nyitják újra. Moziba és színházba decembertől lehet majd menni, és jövő márciustól lehetnek újra koncertek.

Úgy számolnak, 2021 március 31-én szűnnek meg teljesen a korlátozások, és attól számítva nem kell maszkot viselni. De ez csak terv, sok minden változhat.

