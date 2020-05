Kihirdette a román kormány a veszélyhelyzetet, ezek a fontosabb tudnivalók

• Fotó: Gov.ro

A csütörtökön késő estig ülésező testület harminc napra hirdette ki a veszélyhelyzetet az egész ország területére, ez a rendkívüli állapot a márciusban foganatosított szükségállapotot váltja. A Ludovic Orban miniszterelnök által irányított katasztrófavédelmi bizottság határozatait Marcel Vela belügyminiszter, Nelu Tătaru egészségügyi miniszter és Raed Arafat belügyi államtitkár ismertette. A veszélyhelyzet idején foganatosított enyhítések egyike, hogy május 15-étől részben megszűnik a szükségállapot idején foganatosított kijárási tilalom.

Településen belül szabadon mozoghatunk péntektől, nem lesz már szükség az előre megírt nyilatkozatban magyarázatot adni a lakhely elhagyására. Zárt térben – munkahelyen, hivatalokban – és a tömegközlekedési eszközökön kötelező lesz a védőmaszk viselése. A települést továbbra is meghatározott esetekben – munkaügyben, egészségügyi ellátás, vagy egyéni sporttevékenységek miatt – lehet majd elhagyni, és továbbra is érvényben marad a – háromnál több emberre vonatkozó – gyülekezési tilalom. A település elhagyása esetén továbbra is kötelező lesz a saját felelősségre kiállított nyilatkozat (ez eltér az eddig érvényes formanyomtatvány típusától).

Ugyancsak elhagyhatjuk a lakhely szerinti településünket halaszthatatlan orvosi ellátás, gyermek felügyelete, meghatározott létszámú családi esemény, autójavíttatás céljából.

Május 15-étől megnyílhatnak a szépségszalonok, fodrászatok, fogászati rendelők, múzeumok, a parkok, viszont a játszóterek továbbra is zárva maradnak. Az ügyfelek által látogatott hivatalokban, intézményekben legkevesebb 4 négyzetméter távolságot kell biztosítani az emberek között, ezek az intézmények ugyanakkor nem fogadhatják azokat, akiknek a testhőmérséklete meghaladja a 37,3 Celsius-fokot.

A parlament által szerdán megszavazott, a veszélyhelyzetet szabályozó törvény előírásával ellentétben a teraszok mégsem nyílhatnak meg, és továbbra is zárva maradnak a vendéglők, kávézók, motelek, panziók.

A 15 ezer négyzetméternél nagyobb alapfelületű kereskedelmi központok megnyitása sem lehetséges a veszélyhelyzet idején.

Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár ismertetése szerint május 15-étől kezdődően minden egyes, külföldről Romániába érkező személynek otthoni elkülönítésbe kell vonulnia a családjával vagy lakótársaival együtt – függetlenül attól, hogy milyen országból jön. Ha az illető polgár nem akarja kitenni az itthoni családját a fertőzés kockázatának, kérheti az intézményes karanténban való elhelyezését.

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter bejelentette:

május 15-étől lehetségessé válik a szabadtéri mise és istentisztelet rendezése.

Hozzátette, 14 nap múlva döntenek arról, hogy a hívek visszatérhetnek-e a templomba. Ezzel egy időben kinyitnak a szállodák, amelyeknek azonban be kell tartaniuk az egészségügyi és a gazdasági miniszter közös rendeletét a működésre vonatkozóan.

Újraindul a járóbeteg-ellátás a szükségállapot megszűntével.

Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár közölte, a veszélyhelyzet idején a járóbeteg-rendelőintézetek ezután ellátják a nem sürgősséginek minősülő eseteket is, de csak előzetes időpont-egyeztetéssel fogadják a betegeket, és a váróteremben nem tartózkodhatnak páciensek. A kórházak is fogadhatják a nem sürgősséginek minősülő eseteket is, a látogatási tilalom azonban továbbra is érvényben marad, és az egészségügyi intézményeknek meg kell találniuk a módját, hogy tájékoztassák a hozzátartozókat a beutalt páciens állapotáról.