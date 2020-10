Két székelyföldi megyében is száz fölött az új esetek száma

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Koronavírus-helyzet október 16-án

Székelyföld Románia Hargita 1774 (+119) Országos 172 516 (+4026) Maros 2952 (+106) Elhunyt 5749 (+75) Kovászna 1613 (+33) Gyógyult 127 076 (+2067)

A szerdai 4016, majd a csütörtöki 4013 új fertőzött után pénteken ismét új rekord született: 4026 koronavírus-fertőzést igazoltak Romániában. A koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma 75-tel nőtt egy nap alatt. Intenzív osztályon rekordszámú, 726 pácienst ápolnak.

Csütörtök óta országosan 30 325 tesztet végeztek el – ebből 18 337-et az orvosi protokoll szerint, 11 988-at pedig saját kérésre –, a fertőzöttségi arány tehát 13,27 százalék volt. A járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma a 4026 új esettel elérte a 172 516-ot. Eddig 127 076-an gyógyultak ki a koronavírus okozta fertőzésből.

Székelyföldön két megyéjében is aggasztóan magas a napi fertőzöttek száma: Hargita megyében most először emelkedett száz fölé a megbetegedések száma (119), Maros megyében pedig enyhe csökkenés tapasztalható, de így is 106 új pozitív esetet regisztráltak. A csütörtöki negyvenhez képest pénteken 33 fertőzöttet vettek nyilvántartásba Kovászna megyében.

Az országban eddig 5749 olyan elhalálozást jegyeztek, amely összefüggésben van a koronavírus-fertőzéssel. Kedd óta 75 személy (43 férfi, 32 nő) vesztette életét – Hargita és Kovászna megyei kórházakban is. Valamennyi elhunytnak társbetegségei voltak.

A Stratégiai Kommunikációs Csoport közlése szerint összesen 9838 beteget ápolnak az ország különböző kórházaiban, intenzív osztályon 726 személyt kezelnek – öttel többet, mint szerdán.

Ami az újratesztelések számát illeti, az országban 742 személynek lett ismét pozitív a koronavírus-tesztje: 20 személynek Hargita, 11 személynek Maros, míg 10 személynek Kovászna megyében.