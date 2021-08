Kerékpárral is indulnak Erdélyből a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

Szeptember 5-12. között szervezik meg Budapesten a római katolikus egyház egyik legnagyobb ünnepségorozatát. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárónapján Ferenc pápa fog szentmisét bemutatni a Hősök terén, a Gyulafehérvári Főegyházmegyéből pedig kerékpáron is el lehet majd jutni az eseményre.

Tovább folytatódnak a ferences rendi kerékpáros túrák, ezúttal Budapestre tekerhetnek az érdeklődők • Fotó: Veres Nándor

Főcze Imre Bonaventura ferences rendi szerzetes évek óta főszervezője a Ferences Biciklitúrának, a FerBit-nek. Idén szintet lépett az esemény, hiszen augusztus elején hagyományteremtő szándékkal a csíksomlyói hegynyeregbe hívták a kerékpárosokat, lovasokat és motorkerékpárosokat az ünnepi szentmisére.

Kerékpárosok, motorosok és lóháton érkezők is részt vettek a hagyományteremtő ünnepségen Kerékpáron, motorkerékpáron, lóháton és gyalog is érkeztek zarándokok a csíksomlyói Hármashalom-oltárhoz vasárnap. A hagyományossá vált Ferences Biciklitúra zárónapjára össznépi ünnepséget tartottak azzal a céllal, hogy egy újabb eseményként zarándokok helyszíne legyen a hegynyereg. Kerékpáron, motorkerékpáron, lóháton és gyalog is érkeztek zarándokok a csíksomlyói Hármashalom-oltárhoz vasárnap. A hagyományossá vált Ferences Biciklitúra zárónapjára össznépi ünnepséget tartottak azzal a céllal, hogy egy újabb eseményként zarándokok helyszíne legyen a hegynyereg.

Bonevantura testvér érdeklődésünkre elmondta:

a túra nem ért véget a hegynyeregben, hiszen már majdnem tucatnyi lelkes fiatal jelezte, hogy Budapestre is elpedáloznának hasonló körülmények között.

Érseki és pápai áldás

„Már tizennégy éve a biciklitúránk forrása maga Jézus Krisztus. Idén pedig lehetőség nyílik arra, hogy pápai áldással tudjuk megkoronázni ezt a közösségi élményt, ami hatalmas öröm számomra” – mutatott rá a túra fő indokára. Mint elmondta,

a tervek szerint az egyházmegye főpásztorának, Kovács Gergely érsek atyának az áldásával Gyulafehérvárról fognak elindulni szeptember 7-én a Déva-Szeged-Budapest útvonalon.

Az 510 kilométer hosszú, négynapos túrát követően a társaság részt fog venni a Ferenc pápa által celebrált szentmisén a Hősök terén.

Úgy alakítottuk ki a túrát, hogy fizikailag ne legyen túlságosan megterhelő senkinek, és ne legyenek hosszú távok

– jelezte, hozzátéve, már előzetesen lebeszélték a szálláshelyeket is. A ferences rendi szerzetes kiegészítette azzal, hogy a jelenleg érvényben levő járványügyi korlátozások lehetővé teszik, hogy oltási igazolás nélkül is részt lehessen venni az eseményen, ellenben fenntartják a jogot, hogy ez bármikor változhat. A szentmise után a kerékpárok hazaszállítását is biztosítják a szervezők. A túra bárki számára nyitott, jelentkezni augusztus 20-ig a Ferbit Facebook-oldalán vagy a biciklista@gmail.com email címen lehet.

HIRDETÉS

A kongresszusról



Az Eucharisztikus világkongresszus, más néven Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a római katolikus egyház rendszeresen megrendezett, világméretű eseménysorozata, melynek célja az oltáriszentség megismerésének és tiszteletének elmélyítése. Szervezője a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága. A más-más helyszínen meghirdetett kongresszusnak előre meghirdetett címe van, melyre előadásokkal készülnek, illetve sok közös imát tartanak, és szentségimádáson vesznek részt a hívők. Eleinte évente, kétévente, a második világháború óta leginkább négyévente (3–5) rendezik meg. A kongresszus igyekszik érthetőbbé tenni a Krisztus által az utolsó vacsorán meghirdetett áldozatbemutatást, és annak fontosságát, amiben esetenként segítségükre vannak az elismert oltáriszentség csodák is. Az 1938-ban tartott (34.) Eucharisztikus Világkongresszust Budapesten rendezték meg, és idén ismét a magyar főváros ad otthont az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak. (forrás: Wikipédia)