Kerékpárosok, motorosok és lóháton érkezők is részt vettek a hagyományteremtő ünnepségen

Kerékpáron, motorkerékpáron, lóháton és gyalog is érkeztek zarándokok a csíksomlyói Hármashalom-oltárhoz vasárnap délben. A hagyományossá vált Ferences Biciklitúra zárónapjára össznépi ünnepséget tartottak azzal a céllal, hogy egy újabb eseményként zarándokok helyszíne legyen a hegynyereg minden év augusztusának első vasárnapján.

Vasárnap délelőtt a tolvajos-tetői Hármas keresztnél kezdődött az egész napot felölelő ünnepség. Tíz órára futott be a tizennegyedik FerBit csapata, akik a négy napos túrán, Torockóról indulva Csíksomlyó irányába tekertek. Az utolsó nap Székelyudvarhelyen Gálfi Árpád polgármester is kerékpárra ült, a Hármaskeresztnél pedig Korodi Attila csíkszeredai polgármester, Borboly Csaba megyei tanácselnök, illetve Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviselete és több civil is csatlakozott a résztvevőkhöz.