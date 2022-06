Kárpátaljai mindennapok a háború árnyékában

Kárpátalján először a háború tizedik napján szólaltak meg a légvédelmi szirénák, ám kiderült, rendszerhiba történt. Nagyon megijedtünk, az első reakciónk az volt, hogy gyorsan összecsomagoltunk, ha menekülni kell. A bőrönd azóta is készenlétben áll

– jegyezte meg. Amikor kikerült egy-egy felvétel Mariupolból, Bucsából, az letaglózta az embereket. Ráadásul az érintett területeken problémásabb a vízellátás, az élelmezés. „Elszomorít, hogy a 21. században egyáltalán megtörténhet, hogy meg kell harcolni az ivóvízért” – fogalmazott. Megkérdeztük azt is, van-e ismerőse, aki a háborús övezetben tartózkodik. Mint elmondta, közeli rokona, ismerőse ugyan nincs ott, csak falubelije, akiről a Facebook-oldalon közzétett fényképein keresztül informálódik.

Beszámolt arról is, hogy kezdetben leürültek az üzletek polcai, főként azért, mert megnövekedett a térségben a belső országrészből érkező menekültek száma, aztán idővel rendeződött az áruellátás a boltokban.

Rendszeres a szemételszállítás, működik az internet-szolgáltatás, a községi és kistérségi tanács is folyamatosan dolgozik. „Az ügyintézés nyilván lassult, többet kell várni a dokumentumok kiállítására, ám ettől a kellemetlenségtől eltekintve minden működik” – tudatta. Az üzemanyag-ellátással voltak ugyan gondok, de mostanra az is megoldódni látszik. „Egy ideig államilag szabályozták az üzemanyag árát, viszont amióta megszüntették a hatósági árat, közel 30 százalékkal emelkedett a benzin és a gázolaj ára” – ismertette.

Akad, amiből már nincs olyan nagy választék, ám nem mondhatnám, hogy bármiből is hiány lenne, mindenféle élelmiszert, higiéniai cikket be lehet szerezni. Az árak viszont emelkedtek, január óta legkevesebb 30 százalékos a drágulás mértéke

A kárpátaljaiak hétköznapjait a menekültáradat is befolyásolta. Eleinte azok érkeztek, akik nem szorultak a helyiek segítségére, szállást, albérletet találtak maguknak. „Viszont amikor elindultak az állami vasutak evakuációs vonatai, akkor rengetegen érkeztek az ország keleti és déli részéről Ungvárra. Itt segélypontokat alakítottak ki, ahonnan a környékbeli településekre irányították a menekülteket. Rengetegen voltak, a helyiek ott segítettek, ahol tudtak” – mesélte. Arra a kérdésre, hogy a menekültek megjelenésével gyakoribb lett-e a konfliktus az ukránok és a magyarok között, azt válaszolta, hogy személyesen nem tapasztalt ilyesmit. Kiemelte, hogy néhány szélsőségesen megnyilvánuló ember alapján nem szabad megítélni az egész társadalmat.

– tette hozzá. Példákkal is szolgált, a hajdina kilója január óta 45 hrivnyáról 80–90 hrivnyára, a hosszú szemű rizs kilója 35-ről 55-re drágult, a tej literje 28-ról 36-ra, a sertés nyakrész kilója 144-ről 162-re, a szarvasmarha bordarész kilója pedig 145-ről 160-ra emelkedett. Ezekkel párhuzamosan a tömegközlekedés is drágult.

– magyarázta. A menekültek kapcsán ugyanakkor arról is beszélt, hogy a megyevezetés a beilleszkedési időszak után – amikor is szállást, napi háromszori étkezést, takarítást biztosítottak számukra – most már azon dolgozik, hogy önállósítsák az ideiglenesen áttelepülteket, munkavállalásra, önálló lakóhely megtalálására biztatják őket.

Kárpátaljára menekítették a vállalatokat

Nem csak az okozott nehézséget a térségben, hogy munkahelyek szűntek meg, hanem az is, hogy sokan családostul települtek külföldre, így a hiányzó munkaerőt a belső menekültekkel próbálják pótolni.