Izraeli győzelem az Eurovíziós Dalfesztiválon

Netta Barzilai • Fotó: Andres Putting/Eurovision.tv

A 25 éves izraeli győztes 529 ponttal győzött a 26-os döntőben. Mögötte a ciprusi Eleni Foureira lett a második a Fuegóval (436 pont), az osztrák Cesár Sampson és a Nobody But You (342 pont) a harmadik. A negyedik helyen a német Michael Schulte és a You Let Me Walk Alone végzett 340 ponttal, az olasz Ermal Meta és Fabrizio Moro (Non mi avete fatto niente) lett az ötödik 308 ponttal.

A végeredmény a nemzeti zsűrik pontszámának és a tévénézők szavazatainak az összeadásával alakult ki.

A dalfesztivál történetében negyedszer született izraeli győzelem.

A győztes Netta modern, táncos popdalát meghökkentő, különleges színpadi produkcióval adta elő. A Toy című szám – ahogy azt az énekesnő korábban egy interjúban elmondta – a női erő és a társadalmi igazság ébredéséről szól.

Az előadó énekelt már az izraeli haditengerészet zenekarában, különböző klubokban, szerepelt zenés színházi darabokban, turnézott Izrael-szerte. Eurovíziós dalát Doron Medalie és Stav Beger írta.