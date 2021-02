Írdalá.hu: levélben mondott köszönetet Pesty László

Pesty László budapesti rendező, újságíró, az aláírásgyűjtési kampány vezetője • Fotó: irdala.hu

Kedves erdélyi Barátaim!

Az Izsák Balázs egykori, korszakalkotó gondolatából kinőtt európai uniós kezdeményezés aláírásgyűjtése a végéhez közeledik. Az Írdalá.hu néven elhíresült akció kampánystábja, a Gerilla.hu munkatársai 0-24 órában dolgoznak, és egy év elteltével bizony kissé fáradtak már. Öt napunk maradt, és ezt az öt napot maximálisan ki kell használnunk. Tudjuk, hogy lélekben velünk vagytok, tudjuk, hogy drukkoltok, és tudjuk, hogy Ti is velünk együtt számoljátok a napokat, az órákat, a perceket.

Az Írdalá.hu európai verziója, a Signiteurope.com, vagyis az Írd alá Európa! sikeresen hasított az utóbbi 4 hétben is. Ezeken a webes felületeken, vagyis a signiteurope.com aláírásgyűjtő oldalon, és annak Twitterén, Instagramján, Facebook-ján, és Youtube csatornáján értük el az utolsó 3 látványos eredményünket is, így lett meg karácsony előtt egy nappal Svédország, és ezek a webes platformok ikszelték ki négy napja Spanyolországot, majd három nappal ezelőtt Szlovéniát is. Jegyzem meg, a „Spanyolország” szót ritkán írom le, figyelve a helyi érzékenységre, inkább a Catalunya, vagy a País Vasco kifejezéseket használom.

Könnyen hihetnénk, hogy a signiteurope.com mint landing page, és a körülötte szatelitként keringő közösségi média profilok, melyek ma már nem csak a négy imént említett felületet jelentik, önmagukban elegendőek a sikerhez. A Gerilla.hu már régen beindította Spotify, Reddit, TikTok, VK, sőt Odnoklassznyiki platformjait is.

Ma már több mint 12 közösségi média csatorna áll a székely petíció szolgálatában, és a „gerilla network” európai uniós létszáma is rég túllépte az 540 ezer főt.

Szép, vagy legalábbis szépnek tűnő számok ezek, de az elmúlt két hét bebizonyította: ahogy magát az emberi élet nagy kérdéseit, úgy az aláírásgyűjtés által felvetett problémákat sem lehet mind online megválaszolni. Lassan egy éve éljük a mindennapokat a vírus árnyékában, és nagyon megszoktuk, hogy zoom-on, Skype-on, email-en, és más személytelen csatornákon intézzük dolgainkat. Ezek a módszerek sokszor tényleg beválnak, beváltak, de a székely kampány utolsó két hete bebizonyította, hogy az online kommunikáció nem helyettesítheti az igazi emberi érintkezést.

Az elmúlt hónapokban Katalóniát, Baszkföldet, Szlovéniát, sőt, még Galíciát is marketing-kommunikációs „szőnyegbombázással” terítettük be. Online. Nőtt is az aláírásszám, webes felületeink analitikái, a számok, igen, a letagadhatatlan számok magukért beszélnek. A tények makacs dolgok, szoktuk mondani, és a webes analitika olyan dolog, amit épeszű ember nem igen vitat. Az analitika nem csak azt mutatja meg, melyik ország állampolgára írt alá, és mikor, hanem még azt is, adott esetben, hogy hány másodpercet töltött mondjuk az írdalá.hu vagy a signiteurope.com landing page-eken, mielőtt megnyomta a nagy sárga „call to action” gombunkat. Szóval a számok nőttek, de rá kellett döbbennünk, hogy a hátralévő napok kevésnek fognak bizonyulni ahhoz, hogy meglegyen a 7. ország.

Ezért döntött úgy 2 hete a Gerilla.hu vezetősége, hogy felkerekedünk, és személyesen keressük fel azokat a katalán és baszk politikusokat és influencereket, akikkel ugyan hosszú ideje jó kapcsolatban vagyunk, de még sosem ültünk velük egy asztalnál. Ezért a Gerilla.hu legelhivatottabb munkatársaival Barcelonába, majd Bilbaoba utaztam, odaálltam a helyi vezetők elé, kezet fogtam velük, belenéztem a szemükbe, megittam velük egy pohár vörösbort, és tisztán, és jól artikuláltan nekik szegeztem a kérést: Segítsetek, barátaim!



Nem online. Nem telefonon. Nem email-en. Személyesen tettem mindezt. És meg is lett Spanyolország. 5 nap alatt.

Aztán meglett Szlovénia is. További egy nap alatt. Veress Hilda, a Gerilla.hu székely származású, marosvásárhelyi születésű operatív igazgatója ezért van ezekben a percekben is Szlovéniában. Hogy feltolja a 100 %-os eredményt 110 %-ra, 115 %-ra, felkészülve minden eshetőségre. Ezért repülök hamarosan magam is Lettországba, Rigába. Jártam már ott, de most az utolsó napokban megint felkeresem őket – a helyi orosz politikusokat, és influencereket, hogy megszorítsam a kezüket, és mélyen belenézzek a szemükbe. Azért, hogy hangosan, jól artikuláltan nekik is elmondjam: „Segíts nekünk! És írd alá! És érd el, hogy a tieid is mind aláírják!”

Az, hogyan építsünk minél nagyobb lobbierőt a most már sikeres kezdeményezés mögé. Az, hogy Brüsszel urai komolyan vegyenek minket. Most is, 1 év múlva is, 10 év múlva is, és a messzi jövőben is. Moszkva, Berlin, Ankara, és a többi főváros is felfigyelt már arra, amit csinálunk. És eljön majd az idő, amikor mellénk állnak, teljes mellszélességgel.

Köszönöm, ha hírt adtok az utolsó 5 napunk történéseiről is. Köszönöm az eddigi munkátokat, és köszönöm, hogy tájékoztatjátok erdélyi honfitársainkat a dolgok állásáról.

Köszönöm, Barátaim.

Pesty László

kampányfőnök

Gerilla.hu