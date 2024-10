Ígéretet tett a kormányfő arra, hogy jövő márciusban is a mostani szintjén marad az áfa

Marcel Ciolacu kormányfő, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke kedd este kijelentette, hogy az áfa (TVA) szintje 2025 márciusában sem fog módosulni, sőt az élelmiszerek s gyógyszerek esetében is megmarad a 9 százalékos áfa.

