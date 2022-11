Időjárás-előrejelzés: erre számíthatunk december elejéig

Erdélyben a következő napokban fokozatosan nőni fognak a nappali átlagértékek, a hétfői 6 fokról szerdára elérik a 11–12 fokot. Utána viszont ismét lehűlés kezdődik, a november 6–7 fokos maximumokkal köszön el, a december pedig ennél is hidegebb, 3–4 fokos nappali átlagokkal érkezik.

A minimumok Erdélyben erősen ingadoznak a következő napokban: az első éjszaka után, amikor mínusz 1 fokot is mutathat a hőmérő, november 23–25-én 3–4 fokra enyhülnek a minimumok. November 26-a után viszont ismét lehűlés kezdődik, pirkadat előtt mínusz 2 fok is lehet egyes erdélyi régiókban. Csapadékra november 28-áig, majd december első napjaiban számíthatunk.

A hegyvidéken is a szerdai lesz a legmelegebb nap, ekkor 5–6 fok is lehet a déli órákban; ezt követően itt is lehűlés kezdődik, a hőmérséklet nappal sem haladja meg sokkal a fagypontot, éjszakánként pedig mínusz 5, mínusz 4 fokra süllyed a hőmérséklet. A hegyekben a következő két héten mindvégig valószínű a csapadékos idő – számol be az Agerpres hírügynökség.