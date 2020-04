Huszonegy éves Vrancea megyei nő is életét vesztette koronavírus-fertőzésben

Képünk illusztráció • Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Koronavírus-helyzet Székelyföld Románia Hargita 19 Országos 10 635 Kovászna 173 Elhunyt 579 Maros 351 Gyógyult 2890

14.30 – Újabb négy koronavírusos beteg haláláról érkezett jelentés - közölte a Stratégiai Kommunikációs Csoport. Ezzel 579-re emelkedett azoknak a száma Romániában, akiket COVID-19-cel diagnosztizáltak, és nem élték túl a betegséget. Legutóbb három férfi és egy nő halt meg. A legfiatalabb közülük 69, a legidősebb 79 éves volt. A koronavírus-fertőzöttség mellett más betegségek is csökkentették túlélési esélyeiket – tájékoztat az Agerpres hírügynökség.

13.00 – Csökkenőben az egy nap alatt azonosított koronavírusos betegek száma. A hivatalos tájékoztatás szerint az elmúlt nap alatt 218-cal több fertőzöttet diagnosztizáltak, összlétszámuk jelenleg 10 635 – közölte szombaton 13 órai jelentésében a Stratégiai Kommunikációs Csoport.

11.00 – A hivatalos tájékoztatás szerint újabb nyolc személy vesztette életét a koronavírus-járvány következtében. Az áldozatok között szerepel egy 30 éves Maros megyei nő, illetve egy 84 éves Maros megyei férfi is. Egy 21 éves, koronavírussal fertőzött Vrancea megyei nő is életét vesztette. Az áldozatok mindannyian több más betegségben is szenvedtek.