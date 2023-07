Hőség vasárnap, kánikula hétfőn

Az elsőfokú (sárga jelzésű) hőségriasztás szerint a nap folyamán az ország nyugati, déli, délkeleti, illetve helyenként a központi régióiban kánikula lesz. A kellemetlen hőérzet fokozódik, a hőmérséklet-páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as értéket. A hőmérséklet nappali csúcsértéke 33 és 37 Celsius-fok között alakul, éjszaka 17–25 fokra hűl le a levegő.

Szintén kánikulára és kellemetlen hőérzetre figyelmeztető előrejelzéseket bocsátott ki hétfőre is az Országos Meteorológiai Szolgálat. Egy első- és egy másodfokú hőségriasztás is érvényben lesz. Az elsőfokú (sárga) jelzésű riasztás az ország nyugati, déli és délkeleti régióira, illetve a központi térségek egy részére terjed ki. Az érintett területeken vasárnaphoz hasonlóan akár 37 fokos csúcshőmérsékletre is számítani lehet, és éjszaka sem lesz „hidegebb” 17 foknál.

Bukarestben, Körösvidéken, Bánságban, Munténiában és Moldva déli részében hétfőn másodfokú (narancssárga) jelzésű riasztás lép érvénybe – írja az Agerpres.