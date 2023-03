Három erdélyi helyszínen zenélnek

Háromállomásos erdélyi turnéra indul Üzenet haza című műsorával a magyarországi Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes a Zagyva Banda kíséretében. Az első állomás Nagyenyed; az előadásra a Bethlen Gábor Kollégium dísztermében kerül sor március 13-án 18 órától. A második helyszín a zabolai Mikes birtok luxusistállója lesz, az előadás március 14-én, kedden, 19 órától kezdődik. Végül a Hargita megyei Székelyszenterzsébeten zenélnek 18 órától a helyi kultúrotthonban.

„Az előadás táncos és zenei túravezetés, az ezeréves határ vidékéről indulva, Sóvidéken, a Küküllő-mentén, Mezőségen és Kalotaszegen át a mai Magyarország határát is átlépve Szatmárba irányul. Ezzel bizonyosodik be, hogy nincsenek kulturális határok, a hagyomány él Gyimesben és Szatmáron is, és egyazon gyökérzetből táplálkozik”– írja az Erdélyi Hagyományok Háza közleményében.

Hozzátették Kovács Norbert színművész Wass Albertet, Márai Sándort, József Attilát, Nagy Lászlót megidézve gördíti a tájegységek hangulatát, miközben közli a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes hitvallását, világnézetét is. Az előadás zenei összeállítója és vezető prímása Koncz Gergely, zenekaruk a Zagyva Banda. A Táncegyüttes tagjai a magyar néptánc világának kiemelkedő személyiségei, táncmesterek, egykori hivatásos táncosok: Antal Áron, Appelshoffer János, Besenyő Gábor, Farkas László, Hahn-Kakas István, Ihász László, Kádár Ignác, Kovács Gábor Norbert, Kovács Norbert, Leidinger Dömötör, Szabó Szilárd, Végső Miklós.