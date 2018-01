Harmadszorra is várják a Székelykő lábaihoz a fesztiválozókat

Újra jelentkezik Erdély egyik legszínesebb és legsokoldalúbb fesztiválja. A torockói Double Rise Fesztivál harmadjára csalogatja ki a kettős napfelkeltét a Székelykő mögül kiváló zenével, izgalmas programokkal, hajnalig tartó bulikkal – számolnak be közleményben a fesztivál szervezői.

Ígéretük szerint az összművészeti és kulturális programok sokasága mellett idén is egy erős zenei vonalra készülhetnek az erdélyi fiatalok, hiszen kedvenceiket hozza a Double Rise Erdélybe.

Mint írják, az előző két év sikerei és visszajelzései alapján az irányvonal változatlan marad, azonban számos jelentős újításra, változtatásra lehet számítani. Az eddig megszokott időpont is módosult, így

Magyarország egyik legnépszerűbb megaprodukciója is Erdélybe utazik a Double Risenak köszönhetően.

– olvasható a szerkesztőségünknek is elküldött közleményben.

A tavalyi év egyik legkedveltebb nagyszínpados koncertje a Hiperkarma nevéhez köthető, így a srácok 2018-ban is őrületes bulit csapnak a Székelykő lábánál. Újra köszönthetjük az első Double Rise-on feltűnt Kerekes Bandet az idei év line up-ján, de a Folkudvar állandó házigazdái a Tokos zenekar sem hagy minket muzsikaszó nélkül, a lemezeket pedig többek között Shiver , a Massiv Fluo vagy épp Peter Jabin pörgeti majd az éjjeli baglyoknak

Nem kerülte el a szervezők figyelmét a tavalyi év egyik legizgalmasabb zenekari sikersztorija a Lóci játszik szárnyalása, így a magyar zenei piac egyik legérdekesebb színfoltja idén Torockón fújja a talpalávalót. A szintén nagyon tehetséges és fiatal Soulwave tavaly robbant be a magyar könnyűzenei életbe, Kalandor című daluk A Dal 2017 döntőjébe repítette a zenekart, idén pedig a Double Rise-on mutatkoznak be a közönségnek – számolnak be a szervezők.