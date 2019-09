Felgyorsítanák a balesetekben megrongálódott szalagkorlátok, forgalmi táblák javítását

Gördülékenyebbé tennék az átereszek karbantartását, a megrongálódott forgalmi táblák és biztonsági elemek javítását, továbbá terelőutak építését is szorgalmaznák azokkal a módosító javaslatokkal, amelyek kidolgozásában Benedek Zakariás udvarhelyszéki parlamenti képviselő, a szállításügyi bizottság tagja is oroszlánrészt vállalt. Az országutakra vonatkozó módosításokkal az önkormányzatoknak és a lakosságnak is kedveznének.