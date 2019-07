Ételre és italra költjük a jövedelmünk közel felét

Jövedelmünk jó része megélhetésre megy el. Képünk illusztráció

Egy romániai családnak az év első negyedévében átlagosan 4 542 lejes havi jövedelme volt, amelyből 3 834 lejt el is költött az országos statisztikai hivatal szerdán közzétett adatai szerint. Talán nem meglepő, de

a pénzünk több mint negyven százalékát ételre és italra költjük,

egészen pontosan minden 100 lejből 42-t erre fordítunk, ennek egy részét, mintegy 8 lejt alkoholra és dohánytermékekre, 20 lej a számlákra megy el, míg 100 lejből 7 jut ruhaneműre, 6 lakáskarbantartásra, bútorokra és csupán 5 az egészségünkre. Ennél többet költünk például közlekedésre – 7 lejt, szabadidős és kulturális tevékenységekre mintegy 3 lejt fordítunk a 100-ból, s 2 lejt költünk el szállodák, kávézók, éttermek számláira is.

A legkevesebbet az oktatásra fordítunk, minden 100 lejből 50 banit.

Bakos Levente gazdasági szakértő a hivatal adataira reagálva elmondta, számára nem okozott meglepetést, hogy jövedelmünk nagy részét élelmiszerre és számlákra költjük, ez volt a trend az elmúlt években is, s ez mutatja is, hogy gazdaságilag hogyan is áll az ország.

Nálunk a jövedelem nagy százaléka megy el a megélhetésre, s általában egy nemzet jólétét valójában az mutatja, hogy mire elég a fizetése. Nem azért költünk keveset kultúrára, oktatásra, kirándulásra, mert nem szeretnénk, hanem azért, mert egyszerűen nem jut

– fogalmazott Bakos Levente, aki rámutat a statisztikai hivatal is átlagokról beszél, akik pedig minimálbérből élnek és mondjuk albérletben kénytelenek élni, azok akár 80–90 százalékot is elköthetnek a havi bevételükből a havi megélhetésre.