Erdélyi szép könyveket díjaztak Budapesten

Ünnepélyes díjkiosztó keretében adták át a Szép Magyar Könyv 2020 verseny díjait csütörtök délután Budapesten, a 92. Ünnepi Könyvhét megnyitóját követően. A Szépirodalom kategória fődíját László Noémi, a Gutenberg Kiadónál megjelent, Kürti Andrea illusztrációival napvilágot látott, Műrepülés verseskötete kapta. A Gyermek és ifjúsági könyvek kategóriában Bertóti Johanna Almából ki, körtébe be című könyvét díjazták, amely a kolozsvári Koinónia Kiadónál jelent meg. Az Év Illusztrátora díjban pedig Orosz Annabella részesült.

Balról jobbra: László Noémi, Tőzsér László, Kürti Andrea, Ágoston-Szász Katalin • Fotó: Gutenberg Kiadó

A Műrepülés ennek a kísérletnek az eredménye, a Gutenberg Kiadó pedig a szép könyv iránti elkötelezettségével járult hozzá a dologhoz. Indulásom óta hangoztatom, hogy a verseskötetnek tárgyként is elbűvölőnek kell lennie. Nos, a Műrepülés szerintem tárgyként biztosan az lett. Elbűvölő

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 2021-ben is meghirdette a legszínvonalasabb kivitelezésű magyar könyvek számára a Szép Magyar Könyv 2020 díjakért folyó versenyt. A versenyen 83 kiadó vett részt, összesen 147 kötettel jelentkeztek a kiadók. A benevezett könyvek kínálata nagyon színes volt, ezért a zsűri döntése alapján a hagyományos kategóriákon kívül létrehozták a Múzeumi művészeti könyvek díjat, illetve az Év Illusztrátora kategóriát megosztották: felnőtt- és gyermekirodalomra – tájékoztattak a szervezők.

Kürti Andrea számos gyerekkönyvet illusztrált már a Gutenberg Kiadóval együttműködve, illusztrátora volt például Lackfi János Kutyából szalonna című gyermekverskötetének, amely munkájáért is díjazták a Szép Magyar Könyv versenyen. Kiemelte, számára új volt a felnőtteknek szóló kötet illusztrálása, és mint mondta, idő kellett hozzá, hogy megérjen benne, hogyan is tudna képileg reagálni a felnőtt irodalomra. Majd a versek többszörös elolvasása, elmélyítése után és a kiadó igazgatójával, Tőzsér Lászlóval folytatott beszélgetés nyomán megszületett az a képi világ, az a hangulat, amely a kiindulópontot adta. Rámutatott, azt már elég korán eldöntötték, hogy ez a könyv az emberről kell szóljon, a maga gyötrődéseivel, örömével és bánatával, és ezt igyekezett megmutatni a rajzokon keresztül is.

Tőzsér László, a Gutenberg Kiadó igazgatója hangsúlyozta, egy könyv létrejöttéhez kell egy olyan csapat, amely elkötelezett a szép könyv iránt, és ebbe a csapatba beletartozik a szerző, illusztrátor, kiadó, tervező, nyomdász is, és mindenki, aki azon munkálkodik, hogy szemet gyönyörködtető kötetet vehessen kezébe az olvasó.

Fontos megerősítés számunkra, hogy a szakma egy ilyen nívós versenyen ismeri el a munkánkat, jelezve ezzel, hogy a könyvről alkotott koncepciónk mások számára is értéket jelent

– fejtette ki Tőzsér László a budapesti díjátadó után a Székelyhonnak.

Az ünnepségen a Gyermek és ifjúsági könyvek kategóriában Bertóti Johanna Almából ki, körtébe be című könyvét díjazták, amely a kolozsvári Koinónia Kiadónál jelent meg. A könyvet a magyarországi Zengővári Judit illusztrálta. Az Év Illusztrátora kategóriában pedig a gyergyószentmiklósi származású Orosz Annabella vehetett át díjat Kiss Ottó A piros tengeralattjáró című, a Betűtészta Könyvkereskedelmi és Kiadó Kft. gondozásában megjelent mesekönyvébe álmodott illusztrációkért.

