Elméletileg olcsóbban lehet majd tűzifához jutni, de ez nem biztos, hogy tényleg látszani is fog

December elsejétől 19-ről 5 százalékra csökken a tűzifa áruforgalmi adója (áfa). Az árcsökkenés mellett egy másik járulékos haszna is lesz az intézkedésnek a magánszemélyek számára: nem kerülnek hátrányba a jogi személyekkel szemben a téli tüzelő beszerzésekor. Eközben az általános drágulás a fakitermelést is érinti, így az általunk megkérdezett erdőgazdálkodási szakember szerint kérdéses, hogy az áfacsökkentés mértéke érezhető lesz-e a tűzifa árában.

A kereskedőknek eddig jobban megérte jogi személyeknek értékesíteni a fát. Az áfacsökkentés javíthat a helyzeten. • Fotó: Erdély Bálint Előd

Döntéshozó kamaraként elfogadta múlt héten a képviselőház a tűzifára kivetett áfa 19-ről 5 százalékra történő csökkentését, miután korábban a parlament pénzügyi bizottsága elfogadta a javaslatot.

Az intézkedés több mint 2,7 millió vidéki háztartást érinthet kedvezően, ami az összes vidéki háztartás 85 százalékát teszi ki,

derül a ki a törvénykezdeményezés indoklásából, amelyben arra is kitérnek, hogy országszerte 3,5 milliónál is több háztartásban fűtenek fával, ez pedig az összes háztartás 45 százalékát jelenti.

Kiegyensúlyozottabbá válik a kereskedelem

December elsejétől a tűzifa áfája természetes és jogi személyek esetében is 19-ről 5 százalékra csökken, és szükség is volt erre az intézkedésre, egyrészt azért, mert az elmúlt egy-két évben nagyjából megduplázódott a tűzifa ára, másrészt azért, mert az elektromos áram és a gáz esetében is történtek költségcsökkentő intézkedések – mondta el megkeresésünkre Miklós Zoltán háromszéki RMDSZ-es parlamenti képviselő, a parlament pénzügyi bizottságának tagja.

Nagyon fontos, hogy a tűzifa áfájának a csökkentése a természetes és jogi személyekre egyaránt érvényes

– hangsúlyozta a képviselő, elmagyarázva ennek a gyakorlati hasznát is.

Egy tűzifa-kereskedő mindeddig minden esetben a jogi személyt választotta, ha azonos árajánlatot kapott egy jogi, illetve egy természetes személytől, ugyanis a fordított adózásnak köszönhetően a jogi személlyel való kereskedelem után nem kellett befizesse az adót. Ha például 200 lejért adott el egy űrméter fát, a fordított adózásnak köszönhetően nem kellett befizesse a tranzakció után a 38 lejes áfát, a vevő – tehát a másik jogi személy – pedig nem igényelte azt vissza az államtól. Ha viszont magánszemélynek adta el a fát a kereskedő, akkor nem mentesülhetett az áruforgalmi adó befizetésének a kötelezettsége alól. „Ha tehát – ezzel a példával élve – egy tűzifa-kereskedőnek volt kétszáz lejes ajánlata, az egyik egy jogi személytől, a másik pedig egy magánszemélytől, akkor ő mindig a jogi személyt választotta, mert neki jobban megérte” – fogalmazott Miklós Zoltán.

Az áfacsökkentés eredményeként viszont minimálisra csökkent a különbség a két tranzakció között, így kiegyensúlyozottabb lesz a tűzifa-kereskedelem és vásárlóként kevésbé kerülnek hátrányos helyzetbe a magánszemélyek

– magyarázta a képviselő. Kitért ugyanakkor arra is, hogy hasonlóképpen lesznek haszonélvezői az intézkedésnek az áfát nem fizető jogi személyek, például sok községi iskola, orvosi rendelő és akár vidéki kórházak is, ahol fával fűtenek.

Számlamentes adásvételek esete

Arra kérdésünkre, miszerint a tűzifa-kereskedelemben gyakran előforduló számlamentes adásvételek miatt megtörténhet-e, hogy meg sem jelenik majd a végfelhasználói árban az áfacsökkentés mértéke Miklós Zoltán elmondta, hogy egy normális gazdaságban ennek nem szabadna megtörténnie, és igaz ugyan, hogy a romániai gazdaság nem mindig normális ebből a szempontból sem, de nem hiszi, hogy ez a jelenség hangsúlyosan érvényesülni fog – az ilyen cégek szerinte nem tudnak hosszú távon megmaradni a piacon.

HIRDETÉS

Jelentősen drágult idén is

Remélhetőleg megjelenik a tűzifa árában az áruforgalmi adó mértékének a csökkenése, noha ezzel párhuzamosan drágulás is történt, történik – derült ki egy általunk megkeresett erdőmérnök által elmondottakból. András Róbert, a Zetelaka-Libán Magán Erdőgondnokság vezetője elmondta,

az energiaárak növekedése miatt már megdrágult a tűzifa, az üzemanyag árának az emelkedése is növeli a kitermelési költségeket és ez szintén megjelenik a fa árában.

Továbbá a gáz drágulása miatt azokban a háztartásokban, ahol még nem szerelték le a fás kazánokat, visszatérnek a fatüzelésre, emiatt megnő a kereslet, ez pedig szintén a tűzifa drágulását eredményezi – magyarázta az erdőmérnök. Idén a kezdeti 180–220 lejes űrméterenkénti piaci ár már 250–300 lejre nőtt az említett körülmények miatt, de Székelyföldön országos viszonylatban még mindig viszonylag olcsó a tűzifa, az ország déli részén az 500 lejt is eléri az ára – számolt be értesülései alapján András Róbert.

Remélem, hogy tovább már nem fog nőni az ára, de ez nem tudható előre, mert olyan tényezők befolyásolják, amiket nem lehet előre megjósolni. Attól is függ majd, hogy mekkora lesz a kereslet, de attól is, hogy mennyire hosszú és hideg lesz a tél. Ha hosszú és kemény tél lesz, akkor valószínűleg drágulni fog

– fogalmazott az erdőmérnök. Az ellátással szerinte ebben a térségben nem lesz gond, ugyanis itt jellemzően a közbirtokosságok jog formájában biztosítják a tűzifát a helybéli lakosságnak, illetve a városon élők is jórészt így szerzik be a fát vidéki rokonaik által.