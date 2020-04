Elhunyt egy koronavírussal megfertőződött egészségügyi alkalmazott

Jelentés New Yorkból – tudják, hogy túl lesznek rajta, ha betartják a távolságot

New York államban több mint 150 ezer fertőzöttet jegyeztek az elmúlt hetekben, itt a legsúlyosabb a helyzet világszerte, Spanyolországot is leelőzve. Folyton hallani lehet a mentőautók szirénáját, ott is gondot okoz a maszkhiány, de nincs kijárási tilalom.