Újabb két koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet jelentettek Maros megyéből

A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) kedden kora délután jelentette be egy 52 éves férfi és egy 60 éves Maros megyei nő elhunytát. A magas vérnyomással és szív-, érrendszeri betegségekkel kezelt férfit április 8-án utalták be a kórházba, aznap pozitív lett a koronavírus tesztje, április 11-én hunyt el. A 60 éves nő súlyos depresszióban szenvedett, március 29-én utalták be a kórházba, majd másnap máris a sürgősségi osztályra került, mesterségesen kellett lélegeztetni, aznap pozitív lett a koronavírus tesztje is. A hölgy kapcsolatban állt egy másik koronavírussal diagnosztizált személlyel. Április 12-én hunyt el.

Jelenleg a fertőző betegségek klinikáján 85 koronavírus-gyanús személy áll megfigyelés alatt, ez 41-gyel több mint hétfőn. Lakhelyi elkülönítésbe 3285 személy van, intézményes karanténban pedig 424 személy tartózkodik.

Kedden délig 18 koronavírussal fertőzött Maros megyei személy gyógyult meg a járvány kezdete óta.

Az elmúlt 24 órában a rendőrök, a csendőrök és a katonák 170 pénzbírságot róttak ki a kijárási tilalmat be nem tartó személyekre, ezek összértéke 527 ezer lej.