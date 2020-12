Egyszer s mindenkorra rendezné a medvekérdést környezetvédelmi miniszterként Tánczos Barna

Egyebek mellett a medveprobléma rendezését, a kártérítések kifizetését és a törvénytelen fakitermelés visszaszorítását tartja fő feladatainak Tánczos Barna frissen kinevezett környezetvédelmi miniszter, aki emellett szenátori munkáját is ellátja a továbbiakban, illetve a Mens Sana Alapítvány elnökeként is folytatja a munkát.

Sok a megoldásra váró probléma Tánczos Barna szerint. Az új környezetvédelmi miniszternek számos terve van ezek rendezésére • Fotó: Tánczos Barna/Facebook

A medvekérdés megoldásáról, a különböző károk és kompenzációk kifizetéséről, az erdőgazdálkodásról és korábbi teendőinek ellátásáról beszélgettünk Tánczos Barna szenátorral, aki múlt héten tette le a hivatali esküt környezetvédelmi, erdő- és vízgazdálkodási miniszterként.

Miért éppen ő?

Azzal kapcsolatosan, hogy miért éppen rá esett a választás a pozíció betöltésére, a szenátor elmondta: az RMDSZ-en belül egy jelölési folyamat zajlott le, miután a tárgyalások eredménye véglegesítődött. Tudni kell, hogy

amikor az RMDSZ kormánykoalíciós tárgyalásokra indult, eltökélt szándékuk volt legalább két jelentős minisztérium vezetését megszerezni annak érdekében, hogy súlyuk legyen politikai szervezetként a kormányban.

„A cél az volt, hogy ne csak egy támogató politikai alakulat legyünk, hanem részt tudjunk venni a kormányzásban is. A politikai egyeztetések során végül a közigazgatási, fejlesztési és közmunkálatokért felelős minisztériumot, a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztériumot, valamint az ifjúsági és sportminisztériumot kapta meg az RMDSZ, ezt követően keresett meg Kelemen Hunor, a szövetség elnöke azzal, hogy elvállalnám-e ezt a pozíciót. Utána a csíki szervezet is megerősítette ezt a felkérést, így jött szóba a nevem a környezetvédelmi tárca vezetésére” – avatott be a részletekbe Tánczos, aki első számú feladatának tartja, hogy a minisztériumban végzett munkája eredményes és a párttól kapott bizalomhoz méltó legyen.

Többet foglalkozni bizonyos kérdésekkel

Az új feladataival kapcsolatosan elárulta, hogy néhány napja folyamatosan a károk és a kompenzációk kifizetéséről tárgyalnak. „Úgy kell összeállítsuk a minisztérium 2021-es költségvetését, hogy az erdészeti és a vadkárok szempontjából is minden kötelezettséget teljesíteni tudjunk, ez az egyik legfontosabb célkitűzésünk.

A medvekérdést továbbá rendezni kell egyszer s mindenkorra. Szükség van a tudományos populáció-felmérésre, de emellett egy gyakorlatias medvepopuláció-szabályozó intézkedés-csomagra is, amelyben benne kell legyenek az élethely-biztosító intézkedések is, mivel az eddigi rendelkezésekről bebizonyosodott, hogy nem hatékonyak, nem foglalkoztak eleget ezzel a kérdéssel

– húzta alá a miniszter.

Hozzátette: az erdőgazdálkodás terén az egyik legfontosabb intézkedés egy olyan informatikai rendszer véglegesítése, amely lehetővé teszi a famennyiségek követését az erdőtől kezdve egészen a feldolgozásig. „A legnagyobb kihívás ebben az esetben, hogy egy olyan praktikus informatikai rendszer induljon el február elsején, amely nem keseríti meg az ezt alkalmazók életét, hanem megkönnyíti azt, hatékonyan működik és valóban kiszűri a törvénytelen fakitermelést, -szállítást és -feldolgozást. Ezzel tiszta vizet tudunk önteni a pohárba nem csak az itthoni közvélemény előtt, hanem a nemzetközi intézmények, az Európai Unió és egyáltalán a világ előtt is” – hangsúlyozta.

Emellett sürgősen be kell azonosítani szerinte a természetvédelmi területeket, és véglegesíteni kell a kataszteri felmérésüket annak érdekében, hogy többé nem szüljön vitát, ki illetékes ezeken.

Ehhez kapcsolódva a kompenzációk rendszeres kifizetését tartja a másik nagy feladatnak, mivel meglátása szerint ha természetvédelmi területeket tartanak fenn, annak ára van, és ezt az ország, a kormány, a minisztérium kell megfizesse. Tehát ha megtiltanak bizonyos tevékenységeket egy-egy védett területen, azért tisztességes kártérítés jár.