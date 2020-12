Egy lépésre az aláírásgyűjtés sikerétől

Összegyűlt Svédországban is a szükséges számú aláírás a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által útjára indított, a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés támogatására – erről számolt be a Székelyhonnak Pesty László budapesti rendező, újságíró, az aláírásgyűjtési kampány vezetője, aki szerint a hátralévő hat hétben még legalább egy, de lehet, hogy két országban is elérik a kitűzött célt.