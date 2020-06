MemoryShot, az instant megoldás egy jól sikerült rendezvényhez (x)

Igaz ugyan, hogy az elmúlt hónapok bebizonyították, hogy van élet a virtuális térben is, hogy lehet otthonról is hatékonyan dolgozni, oktatásban részt venni, csevegni és veszettül nyomogatni, de az igazi embertől-emberig kapcsolatokat aligha lehet ekképp pótolni.

Attól lesz egy koncert az igazi, ha együtt énekelünk a tömeggel, a tengerpart akkor az igazi, ha érezzük a homokot a talpunk alatt és nem akkor, ha Youtube-videókat nézünk róla. A baráti csevej is szemtől szemben a legigazibb, ahogy a számunkra fontos személyek is velünk élik át életünk fontos pillanatait. Ezeknek a felértékelődött társas pillanatoknak a megélését és kézzelfoghatóságát ragadja meg a MemoryShot, hagyományos és átvitt értelemben is.

Akik nem találkoztak volna a felénk is egyre népszerűbb fotókabin, photobooth fogalmával azoknak röviden annyit, hogy egy-egy rendezvényen vicces egyéni, vagy csoportos képek készíthetőek különböző segédeszközök (parókák, szemüvegek, stb) segítségével, mely képek néhány másodperc múlva kinyomtatásra kerülnek, majd az így elkészült fotót akár azonnal is haza lehet vinni örök emlékként.

HIRDETÉS

Az ötlet nem új. Fotókabin és társaik régóta léteznek kis hazánkban is. A memoryshotos fiúk viszont úgy gondolták, hogy a piacon fellelhetőknél ízlésesebb és trendibb masinát tudtak alkotni. Ötletelések hosszú során jutottak el a jelenlegi formához, amiről büszkén állítják, hogy ez Erdély legszebb photobooth-ja.

A fotókabin bármely rendezvény szórakoztató eleme lehet.

A barátok közös bohóckodásuk kézzel fogható emlékét azonnal átvehetik. Egy esküvőn például az ifjú pár örömmel szemlézheti mennyire jól mulattak vendégeik. A kinyomtatott fényképekhez hozzáférnek azonnal online is a képen szereplő személyek.

A kinyomtatott képre egy kis QR kód kerül, melyet bármilyen okostelefon segítségével beolvasva, a fotó digitális mása azonnal elérhetővé és megoszthatóvá válik a közösségi oldalak bármelyikén.

Tulajdonképpen ennyi a varázslat, amivel emlékezetesebbé tehető a nagy nap vagy bármilyen közösségi esemény. A csapat további extrákat is biztosít a megrendelőknek, például válogatásalbumot a legjobban elkapott MemoryShot fotókból.

Hamarosan lehetővé válik az www.memoryshot.ro oldalon keresztül a személyre szabott fotónyomtatás is, ahol a feltöltött fotókat szerkeszteni lehet különböző matricákkal és keretekkel az alkalomnak megfelelően (pl. karácsony, újév, születésnap, anyák napja), és a kinyomtatásra kerülő fényképek postázhatók a köszönteni kívánt személy címére is.

A MemoryShot a téli megszületése után egyből mély vízbe ugrott és túl van első turnéján, ahol Pici (Pikowatt) Bolondéria Tourjával körbefotózhatták magukat a bulizók Nagyváradtól Brassóig. A csapat tagjai lelkesen várják a megkereséseket lagzikra, keresztelőkre, városnapokra, céges rendezvényekre a Facebook-oldalukon, az Instagramon vagy az info@memoryshot.ro e-mailen.

(X – Fizetett hirdetés)