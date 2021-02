„Made in Romania” termékeket állítasz elő? Ez az a program, amelyre szükséged van! (x)

A helyi kistermelők jelentik azt az erőforrást, amelyből a legtöbb minőségi „Made in Romania” termék születik. Azonban a legnagyobb probléma, amivel kénytelenek szembesülni, az pont a szélesebb piac elérésére irányuló lehetőségek szűkössége – legyen ez akár a források, akár a tapasztalatok hiánya miatt. Ezért az eMAG kifejlesztette és elindította a „Nyisd meg Romániát” programját, hogy a vásárlók könnyebben találjanak rá a kistermelőkre.

A „Nyisd meg Romániát” program elkötelezett a társadalmi felzárkóztatás és a kisvállalkozók iránt, és azonnali hozzáférést biztosít a régió legnagyobb online shopping platformjaihoz, ahol naponta 500 000 egyedi felhasználó számára mutathatják be termékeiket. A programban jelenleg több mint 2000 vállalkozó szerepel, az ország összes régiójából, és több mint 570 000 olyan terméket kínálnak eladásra, amelyek 100 százakékban Romániában készültek.

A „Nyisd meg Romániát” programon keresztül érkezett megrendelések háromszorosára nőttek az utóbbi négy évben, a vállalkozók nagyjából 30 millió lej összegre értékesítettek különböző termékeket.

A legkeresetteb termékek a textiláruk, a lakberendezési cikkek, gyerekruhák és játékok számítanak, de a kínálat minden hónapban bővül.

Ennél is fontosabb, hogy a programunkra feliratkozók speciális jutalékrendszerben részesülnek, míg a civil szervezeteket teljes mértékben felmentettük a jutalékkötelezettség alól.

Mi több, számukra az eMAG rendelkezésükre bocsájtja a két évtized alatt felhalmozott tapasztalatait, amely a következő előnyökben nyilvánul meg: az eMAG Csevegőn keresztül nyújtott támogatás, ingyenes account manager az első három hónapban, vagy az Account Partners használata, mely szolgáltatásunk havi mindössze 199 lejért személyre szabott tanácsadást nyújt, a vállalkozás valós idejű elemzéséhez szükséges eszközökkel támogatjuk partnereinket, hozzáférést biztosítunk a Fulfilment by eMAG és eMAG Genius programjainkhoz, az eMAG ernyőkampányaiban való promoválás, mint például az „eMAG Outlet”, „Olvass Románul”, vagy „Napi szükségletek”, vagy reklám az eMAG Ads-en keresztül, e-learning platform az eMAG eladóinak – ez az eMAG Academy.

Minimális feltételek, maximális hasznosság

Ahhoz, hogy a „Nyisd meg Romániát” program az Ön számára is elérhető legyen, a vállalkozás egyben az elállító is kell legyen, és mindegy, hogy – az élelmiszeripart kivéve – milyen területen tevékenykedik. Hasonlóképp: az előző pénzügyi évre számított forgalma nem haladhatja meg az 500 000 lejt, minden eladásra kínált terméke 100 százalékig Romániában kell készüljön, akkor is, ha a nyersanyagok importból származnak. A feltételekről bővebben:

román állampolgárság;

magánjellegű jogi személy, egyéni vállalkozó (întreprindere individuală), családi vállalkozás vagy egyéni termelő (PFA - persoană fizică autorizată);

a nem élelmiszeripari területen kifejtett tevékenysége megfeleljen a CAEN kód C-szekció – feldolgozóipar besorolásnak. A programban NEM fogadunk élelmiszeripari termékeket;

a „Nyisd meg Romániát” programba történő jelentkezés előtti pénzügyi évben a jelentkező forgalma nem haladta meg az 500 000 lejt;

ha a nyersanyag más országból is származik, az eladó kizárólag Romániában folytat tevékenységet, és termékeit is kizárólag itt állítja elő;

szériagyártással foglalkozik (nagy, közepes vagy kistételben), beleértve a handmade (kézműves) termékeket;

A jutalékrendszer két részből épül fel, a termék típusától függően. Konkrétabban: a hardlines csoportba tartozó termékek esetében (elektromos, háztartási elektromos cikke, eszközök, szerszámok, spotcikkek stb.) esetében a jutalék 5 százalék, míg a softlines csoport esteében (divatárú, ékszerek, játékok, kiegészítők, kozmetikai termékek stb.) a jutalék 10 százalék.

A programba beiratkozó civil szervezetek (NGO) számára a jutalék mértéke NULLA.

A könnyebb felismerés kedvéért a programban szereplő termékeket egy „eMAG Deschide Romania” logóval látjuk el.

