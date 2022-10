Beszéljünk a honlapokról – kezelhetőség és biztonság egy helyen

– A dedikált szerverek, a weboldalkészítő program vagy a webtárhelyt és e-mail fiókokat nyújtó szolgáltatások elsősorban a már létező és elindult vállalkozásokat segíti a fejlődésben, vagy ezen szolgáltatások a nemrég induló, kezdő vállalkozások számára is jó választás lehet?

Akár kezdő vállalkozó vagy, akár már sikeres üzletvezető, egy dologra biztosan figyelsz: a bizalmat erősítő weboldalra. Ha nem gazdasági szereplő vagy, hanem a civil szektorban tevékenykedsz, akkor is van jó pár hasznos tanács, ami a sikeres kommunikációdat támogatja.

– Mióta működik a vállalat Magyarországon, és milyen célt tűzött ki?

Puchard Balázs: – Cégünk 22 éve működik Magyarországon és jelenleg a második legnagyobb domainszolgáltató. 2007-óta az Aruba Csoport tagja és 2013-tól kínálunk felhő alapú szolgáltatásokat ügyfeleink részére. Jelenlegi célkitűzéseink között szerepel többek között a romániai jelenlétünk erősítése, ahol elsősorban a magyar lakosság számára szeretnénk bemutatni szolgáltatásainkat, illetve 2023-ban cégünk társadalmi szerepvállalását akarjuk erősíteni azáltal, hogy civil szervezetek számára kínálunk webtárhelyet és domaint térítésmentesen.

– Olvasható a Forpsi honlapján, hogy az adatközpontok üzemeltetéséhez 100 százalékban megújuló energiát használnak. Mit kell erről pontosan tudni?

Puchard Balázs: – Adatközpontjaink Európa-szerte megtalálhatóak: Olaszországban, Németországban, Angliában, Franciaországban, Lengyelországban és Csehországban. 2018-ban kezdtük meg adatközpontjaink zöldítését, ahogy már említettem. Az adatközpontokat úgy alakítottuk ki, hogy minden lehetséges megoldásból a lehető legtöbbet hozzuk ki és a környezetre gyakorolt ​​hatásokat minimalizáljuk anélkül, hogy az a megbízhatóságot és a teljesítmény maximálisan garantált szabványait veszélyeztetné. A napelemek vagy a szélenergia felhasználása mellett olyan technológiák alkalmazásával igyekszünk környezettudatosak lenni, mint a Dynamic Free Cooling (DFC), amely megoldás lehetővé teszi, hogy energiát takarítsunk meg a külső levegő felhasználásával a szerverterem hűtésére, vagyis a kompresszoros hűtési módot csak akkor alkalmazzuk, ha feltétlenül szükséges.

– Ha a héten egy kezdő vállalkozó megkeresi a Forpsit, hogy szeretne most induló weboldalának – mely előreláthatóan többnyire nagy méretű fényképeket fog tartalmazni és a közösségi média felületeinek tartalmai is megosztásra kerülnek majd – tárhelyet és hozzá több regisztrált e-mail fiókot is bérelni, akkor mi lenne az ajánlat?

Puchard Balázs: – Elsősorban a Cloud VPS-t ajánlanám, mivel a felhő alapú tárhelyszolgáltatások rugalmasan bővíthetők, de megfelelő lehet egy profi szerver is erre a célra. Ezen szolgáltatások választása esetén a domaint és az e-mailt külön kell megvásárolni. Hosting szolgáltatásainkhoz biztosítjuk a domain címet, illetve 100 db 1 GB-os e-mail fiókot, de webtárhelyeinkhez 100 GB tárhely jár. Így végső soron a döntés a képek mennyiségétől és méretétől függ.