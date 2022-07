„Érték minden egyes adat”

Ez elsősorban a román állami intézkedések irányába fontos, de emellett a saját közösségünknek is szembe kell nézni a számokkal, és ezek mentén megfogalmazni és összehangolni a további fejlesztési terveket, irányokat. Jó látni, hogy Hargita megye országosan is az élen teljesített az önkitöltési szakaszban. Hasznos volt tehát a magyar érdekvédelmi szervezetek kommunikációs kampánya, valamint a település összeíró pontok megszervezése az önkormányzatok által. Sajnos elég sok bosszúság adódott később a népszámláló biztosok körül, az informatikai rendszerrel, a technikai felszereltséggel, és kevesebben is jelentkeztek erre a munkára országszerte. Ez jelenleg is gond, és most már újabb módszerekkel próbálkoznak, hogy minél hatékonyabb legyen az összeírás a hátralevő időszakban.

– Mit gondol, mit kellene tennünk azért, hogy az előrevetített 1 milliónyi célszám meglegyen?

– Továbbra is fenn kell tartani a témát a nyilvánosságban, és segíteni mindenkinek, akinek szükséges, aki netán tájékozatlan, hogy igenis, fogadják a számlálóbiztosokat, mert minden adat fontos, és tíz évre előre meghatározza a lehetőségeinket és a kereteinket egyaránt.