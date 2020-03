Belügyminiszteri pontosítás: nem kell igazolás a kutyasétáltatáshoz és a lakhely körüli sportoláshoz

A kutyasétáltatás és a lakóhely körüli testmozgás az egyetlen kivétel a kötelező nyilatkozat felmutatása alól. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Az Agerpres beszámolója szerint Marcel Vela belügyminiszter szerdán azt nyilatkozta, hogy

nincs szükségük nyilatkozatra azoknak, akik lakhelyük környékén sétáltatják háziállataikat vagy egyénileg sportolnak, mivel az igazoltatást végző rendőr a személyi igazolvány alapján tudja majd, hogy hol van a lakhelyük.

Szigorúan ellenőrzik az utcán lévőket Meg kell indokolniuk, hogy miért vannak az utcán, honnan jönnek és hová mennek – mondták a Maros megyei rendőrök szerdán délben a járókelőknek, gépkocsivezetőknek, miközben igazoltatták őket, és kérték a munkahelyi igazolványt vagy az egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot. Meg kell indokolniuk, hogy miért vannak az utcán, honnan jönnek és hová mennek – mondták a Maros megyei rendőrök szerdán délben a járókelőknek, gépkocsivezetőknek, miközben igazoltatták őket, és kérték a munkahelyi igazolványt vagy az egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot.

Mint arról beszámoltunk, a katonai rendelet értelmében kijáráskor fel kell mutatni a munkahelyi igazolást vagy egy egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot. Az egyéni felelősségvállalási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a nevet, a kijárás okát, a dátumot és az aláírást. Az iratokat be lehet mutatni telefonon is. Azoknak is fel kell mutatniuk a saját felelősségre írt nyilatkozatot, akik a közeli kisboltba mennek vásárolni. Nem mentesek ez alól a 11–13 óra között bevásárolni, patikába igyekvő 65 évnél idősebb nyugdíjasok sem.

A rendelet értelmében minden egyes kijáráskor naprakész nyilatkozattal vagy munkahelyi igazolással kell rendelkezzenek azok, akik az utcán tartózkodnak.