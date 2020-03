Szigorúan ellenőrzik az utcán lévőket

Katonák is részt vettek az igazoltatáson • Fotó: Haáz Vince

A Maros megyei rendőrség, csendőrség és a katonai szolgálatot teljesítők közösen ellenőrizték szerdán déltől, hogy miként tartják be a városban és vidéken élők a kijárási tilalmat. Mint Emanuela Farcaș, a megyei rendőrség sajtószóvivője lapunknak elmondta, megyeszerte több helyszínen fogtak ellenőrzésbe szerdán kevéssel 12 óra után, és ez a következőkben a napi munkájuk része lesz.

Kerékpározó fiatalokat is ellenőriztek • Fotó: Haáz Vince

Emlékeztetett, a katonai rendelet értelmében kijáráskor fel kell mutatni a munkahelyi igazolást vagy egy egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot. Az egyéni felelősségvállalási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a nevet, a kijárás okát, a dátumot és az aláírást. Az iratokat be lehet mutatni telefonon is. Azt is kiemelte, hogy

azoknak is fel kell mutatniuk a saját felelősségre írt nyilatkozatot, akik a közeli kisboltba mennek vásárolni. Nem mentesek ez alól a 11–13 óra között bevásárolni, patikába igyekvő 65 évnél idősebb nyugdíjasok sem.

Minden egyes kijáráskor naprakész nyilatkozattal vagy munkahelyi igazolással kell rendelkezzenek azok, akik az utcán tartózkodnak.