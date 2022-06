„Elhúzódhat” a nyári vakáció, bérproblémák miatt bojkottálnák a tanévkezdést

25-én tüntettünk Bukarestben – Hargita megyéből is többen részt vettünk azon –, kértük, hogy a kormány képviselői álljanak szóba velünk, de azóta se hívtak, úgy tesznek, mintha nem is léteznénk” – fogalmazott Kocs Ilona. További problémaként kitért arra is, hogy értesüléseik szerint az oktatási minisztériumban „készítgetik” az új tanügyi törvényt, amellyel kapcsolatban a szülők, a diákok és a munkaadók véleményét is kikérik, a pedagógusokat azonban nem kérdezik meg. A béremelés mértékével kapcsolatos tiltakozó nyilatkozatban