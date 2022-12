Az idősgondozás közel harminc százalékát finanszírozhatja az állam jövőtől

Az elöljáró érzékeltetésként hozzátette, ez az önkormányzatnak évi 120 ezer lejébe, vagyis havi 10 ezer lejébe kerül, az alapítvány is benyújt egyfajta igénylést az egészségbiztosító pénztárhoz, egy részét ugyanis el tudják számolni a költségeiknek. Hogy egy ilyen soktényezős képletben mit jelenthet az, hogy az állam 30 százalékban járul hozzá a költségekhez, az még Bodó Előd polgármester számára nem világos. „Megvárjuk, hogy kihirdessék a törvényt, hogy megjelenjen az alkalmazási módszertan, csak akkor fogunk pontosat látni. Az biztos, hogy jó lenne, ha nem csak mi és az egyház szállnánk be az idősgondozás költségeibe” – húzta alá a településvezető. Rámutatott, községükben mintegy 90–120 időssel foglalkoznak folyamatosan, és mindig vannak a várólistán is, akik szeretnének bekerülni a rendszerbe. Ők az otthoni gondozás, az injekciózás és kötözés mellett lelki feltöltődést is kapnak a szolgálatatástól – hangsúlyozza a polgármester, aki már csak azért is örülne, ha az állam is beszállna a költségekbe, mert – úgy véli – a szociális ágazatra „nem szokás” áldozni, az ugyanis nem hoz pénzt, csak viszi, ezért is szokott a finanszírozások közt az utolsó lenni.