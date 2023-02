Az idei csíksomlyói búcsúba is indulnak zarándokvonatok

Idén is elindul a Boldogasszony és a Misszió zarándokvonat a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV-START közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba – közölték a szervezők csütörtökön, Budapesten.

Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, a zarándoklat egyházi fővédnöke arról beszélt: minden emberben, akár vallásos, akár nem, ott él a vágy, hogy találkozzon a szenttel. E találkozáshoz nyitottnak kell lenni és áldozatot is kell hozni érte, erről szól a zarándoklat – fűzte hozzá. Az MKPK elnöke kitért arra: minden zarándok azzal a vággyal indul el, hogy találkozzon a szenttel, és amikor hazaér, szeretne a szeretteinek továbbadni valamit a találkozás élményéből.

„Elsősorban tehát nem önmagunkért zarándokolunk, mert tudjuk, ha megosztjuk a szenttel való találkozás élményét másokkal, akkor válik nekünk is igazán javunkra”

Idén, a háború árnyékában pedig az egymásnak feszülő indulatok oldását is szolgálják ezek a zarándoklatok

A zarándoklatok úti céljai is fontosak, a csíksomlyói vonatok a lelki élmény mellett a magyar-román kapcsolatokat is javítják, a szintén a Misszió Tours által, a lengyelországi Czestochowába szervezett zarándoklat pedig hitet tesz a lengyel-magyar barátság mellett. Az államtitkár szólt arról is, hogy