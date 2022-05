Az anyagi bizonytalanság miatt nincs lehetősége elhagyni a szülői házat a romániai fiatalok több mint felének

A romániai 18 és 34 év közötti fiatalok többsége a szüleivel él egy háztartásban, legtöbbjük nem azért, mert nem akarja elhagyni a szülői házat, egyszerűen azért, mert nincs lehetősége elköltözni otthonról – derül ki a Romániai Ifjúsági Tanács (CTR) által hétfőn közzétett elemzésből. Az ingatlanszakértő is azt tapasztalja, hogy a fiatalok leginkább a családalapítás apropóján keresik a külön otthont. Nem is csoda: egy egyedülálló személy nehezen tudja egy lakásvásárláshoz szükséges bankkölcsön havi részletét törleszteni.

A felmérésből kiderül az is, hogy a fiatalok átlagosan 27,9 évesen tudnak elköltözni a szülőktől. Emellett, ha el is költöznek otthonról, nehezen tudják fenntartani a lakásukat:

Az elemzés arra is rámutat, hogy a lakbérköltségek 2015-től 2020-ig mintegy tíz százalékkal nőttek:

Ugyanakkor az is kiderült, hogy a 15–29 éves romániaiak 64,7 százaléka, vagyis háromból két fiatal él túlzsúfolt háztartásban, szemben az Európai Unió 27,5 százalékos átlagával. Ugyanezen korosztály 21,9 százaléka érintett súlyos lakhatási bizonytalanságban, szemben a 6,5 százalékos uniós átlaggal.

egy bukaresti vagy egy kolozsvári garzonlakás átlagos bérleti díja a nettó minimálbér 87,3 százalékát teszi ki, egy kétszobás lakás havi bére pedig jóval meg is haladja azt, a nettó minimálbér 129 százalékát is rá kell fordítani.

Nehéz a fiatalok lakhatási lehetőségére megoldást találni Trella-Várhelyi Tamás marosvásárhelyi ingatlanszakértő szerint is. A tapasztalatai azt mutatják, hogy inkább a harmincas éveik elején, a családalapítás gondolatával egy időben jutnak el sokszor a saját otthon tervéhez az ifjak.

– mondja az ingatlanszakértő. Hozzáteszi, az albérletben lakók is azon gondolkodnak egy idő után, hogyan tudnak saját lakásba menni. Trella-Várhelyi Tamás szerint a húszas éveik elején lévő fiatalok sokszor teljesen kezdők még a munkahelyükön, éppen csak elkezdtek dolgozni, még bizonytalanok, még nem tudják, hogy mit hoz a jövő, sokszor azt sem döntötték el, hogy maradnak vagy külföldre mennek, elköltöznek vagy sem a szülőktől, így nem jellemző, hogy lakásvásárláson törnék a fejüket.

Sokszor csak a családalapítás gondolata hozza el a szülőktől való különköltözést is, ami azért is érthető, mert nem könnyű egy fizetésből egy lakásvásárláshoz szükséges ingatlanhitel havi részletét törleszteni úgy, hogy a fennmaradó összegből még meg is lehessen élni.