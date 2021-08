Átlagban nem alkoholizálunk minden nap, de amikor igen, akkor iszunk rendesen

Noha a naponta alkoholt fogyasztók aránya alacsony Romániában, a havonta italozóké már magas, ahogy a súlyos epizodikus ivás, azaz az egy alkalommal elfogyasztott nagy alkoholmennyiség tekintetében is élen jár az ország. Ennek jóval károsabb hatásai vannak a szervezetre, mint a naponta elfogyasztott kis mennyiségű alkoholnak, mi több, utóbbi még kedvező hatással is bírhat például egy jó minőségű bor esetén.

Nem mindegy, hogy mit és mennyit. Az alkoholfogyasztás kedvező vagy romboló hatású is lehet • Fotó: Haáz Vince

A túlzott ivászat Dániában (38%), Romániában (35%) és Luxemburgban (34%) a legjellemzőbb, ezekben az országokban legalább havonta egyszer nagy mennyiségű alkoholfogyasztást jegyeztek. Ráadásul Romániában a legmagasabb azok aránya, akik hetente „leisszák magukat” (11,1%). A felmérésből egyébként az is kiderül, hogy valamennyi uniós tagállamban a férfiak gyakrabban isznak alkoholt, mint a nők. A legnagyobb nemek közötti különbség a napi fogyasztás tekintetében Portugáliában (33,4 – 9,7 százalék) és Spanyolországban (20,2 – 6,1 százalék), a heti fogyasztás terén pedig Romániában (32,2 – 6,6 százalék) és Szlovákiában (30,6 – 8,8 százalék) volt tapasztalható. A havi fogyasztás aránya azonban viszonylag egyenlő volt a nemek között.

A havonta alkoholt fogyasztók aránya viszont már magas, 28,3 százalékos, ez a nyolcadik legmagasabb érték az EU-ban. Ami még ennél is kedvezőtlenebb: a súlyos epizodikus ivás tekintetében rosszul áll az ország (ez az egy alkalommal több mint 60 gramm tiszta etanolnak megfelelő mennyiség elfogyasztására vonatkozik).

Létfontosságú szerveket veszélyeztet

A túlzott alkoholfogyasztásnak számos káros hatása lehet a szervezetünkre és a személyiségünket is megváltoztathatja – hívta fel a figyelmet érdeklődésünkre Szabó-Sóos Klára háziorvos. Mint részletezte, az egyik legnagyobb veszély az, hogy nagyon hamar kialakul a függőség, amitől később nagyon nehéz megszabadulni.

Sajnos még mindig az egyik leggyakoribb szorongásgátló szer az alkohol, ezért is nyúlnak sokan akár napi rendszerességgel a pohár után. A túlzott alkoholfogyasztás elsősorban a májat károsítja, de az agysejteket is pusztítja, illetve a szív- és érrendszerre is káros hatással van. Ezek mind létfontosságú szervek, amelyek nélkül nem élhetünk, ezért veszélyes a rendszeres, nagy mennyiségben történő alkoholfogyasztás

– húzta alá a szakember.