Akadozva érkeznek a szavazói levélcsomagok Bukarestből az erdélyi megyékbe

A Magyarországról küldött szavazói levélcsomagok Bukarestből akadozva érkeznek a megyei postahivatalokhoz, sokan még mindig nem kapták meg a küldeményt – figyelmeztetett szombaton Facebook-oldalán Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Úgy tűnik, hogy általános jelenségről van szó, a háromszéki elöljáróhoz hasonló állapotról számolt be több erdélyi politikus is.

• Fotó: Veres Nándor

„Ezúton is köszönjük a munkájukat azoknak a postásoknak, akik helyi szinten aktívan részt vesznek, és fontosnak tartják, hogy időben eljussanak a szavazói levélcsomagok. De pontosan azért, mert ennyi gond van a postai kézbesítésekkel, mi is azt javasoljuk mindenkinek, hogy aki tudja, ami után kézbesítették ezeket a levélborítékokat, talán az a legbiztonságosabb, ha az RMDSZ-hez behozzák, munkatársainknak átadják, és nem a postára bízzák. Ebben segítünk, hiszen ha ilyen lassan érkeznek meg a szavazólapok, ugyanilyen lassan érkeznének vissza a magyarországi gyűjtőpontokra is” – közölte a Szatmár megyei RMDSZ elnöke.

Elmondása szerint több megyében is azt tapasztalták, hogy nem a helyi postahivatalokkal van a gond, hanem oda is késve érkeznek a szavazói levélcsomagok.

Figyelembe véve, hogy milyen nehézkes a kézbesítés, ezért mindenkit arra kérünk, hogy vigyék be a csíkszeredai főkonzulátusra a szavazati levélcsomagokat, és a különböző településeken is tudunk segíteni, ha szükség van rá

Több helyről jelezték, hogy még nem kapták meg a levélcsomagot, de bízom benne, hogy képes lesz ellátni feladatát a Román Posta. Kár lenne, ha a sok ember, aki regisztrált, az nem tudna részt venni, nem tudná leadni a szavazatát. Csíkszeredában a Magyar Ügyek Házába is sokan térnek be, érdeklődve, hogy mit tehetnek

Partiumi szinten jobb a szavazati levélcsomagok kikézbesítési aránya, de itt is nagyjából harmadánál tartanak. Ehhez képest Székelyföldön egyenesen botrányos, hogy mennyire kevés levélcsomag ment ki – értékelte a helyzetet a Székelyhonnak Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezetének elnöke. Partiumon belül is jelentős az eltérés – tudtuk meg.

Úgy látjuk, hogy Nagyváradon jobban áll a kézbesítés, mint vidéken. Teljes falvak vannak, ahol gyakorlatilag még csak néhány boríték került kikézbesítésre. Olyan típusú visszajelzéseket is kapunk, hogy rossz helyre dobták be a borítékot, vagy sérülten érkezik meg, ami adott esetben problémás is lehet: ha a szavazólap megsérül, akkor az érvénytelenné válik, ilyenkor már nincs is mit tenni

– emelte ki Csomortányi.

Elmondta, már több tucat panasz érkezett hozzájuk is, noha meglátása szerint „ez a szám alacsony ahhoz képest, hogy mire számíthatunk húsvét után, mivel az utolsó héten már mindenki jobban elkezd izgulni azért, hogy a szavazólap egyáltalán megérkezik-e”.

Ha azt vesszük figyelembe, hogy a postai alkalmazottak bevallása szerint legkevesebb öt munkanap az, ami alatt egy borítékot visszajuttatnak Magyarországra, illetve ez jóval több is lehet, akkor ez azt jelenti, hogy egyszerűen nincs arra lehetőség, hogy egy Nagyváradról kedden feladott boríték a postán keresztül időben visszaérkezzen Budapestre

– közölte a Bihar megyei EMNP elnöke. Figyelmeztetett: mivel az a levélcsomag, ami postai úton jövő héten érkezik meg, az már biztosan nem tud visszajutni, „ezért fokozottan szükség lesz a konzulátussal együttműködő szervezetek segítségére, mivel csak így lehet megoldani, hogy minden szavazat időben megérkezzen Budapestre”. Csomortányi meglátása szerint a négy évvel ezelőtti kikézbesítés dinamikáját nézve most rosszabbul áll a posta.

Borboly Csabához hasonlóan Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsa elnöke is abban bízik, hogy jövő hét elején „rendeződnek a dolgok” a postánál, és mindenki időben megkapja a levélcsomagját. Meglátása szerint

most inkább arra kell figyelmeztetni az embereket, hogy fokozottan figyeljék a postaládájukat, a kézbesített szavazati csomaggal pedig minél hamarabb keressék fel az RMDSZ-es tisztségviselőket, vagy juttassák el azokat a konzulátusokra, ne bízzák a postára.

A tanácselnök a „nehézkes kézbesítéssel” kapcsolatban elmondta, Budapestről időben elküldték a szavazólapokat, valószínű, hogy a bukaresti szétosztásnál történtek fennakadások. „Azt látjuk, az elosztással van baj, a mi családunkban sem mindenki egyszerre kapta meg a levélcsomagot” – közölte.