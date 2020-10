A pedagógusok egy része adatvédelmi jogokra hivatkozva nem kívánja nyilvánosság elé tárni saját arcát

Nem biztos, hogy hatékony, ha a táblát filmezik óra közben. A tananyag átadásán van a hangsúly, nem a tanár arcán • Fotó: Pixabay.com

Egy sajtótájékoztató keretében arról kérdezték bukaresti újságírók Ludovic Orban miniszterelnököt, hogy mit szól ahhoz, hogy a pedagógusok egy része adatvédelmi jogokra (GDPR) hivatkozva nem kívánja nyilvánosság elé tárni saját arcát. A miniszterelnök rövid válaszában hülyeségnek, nevetségesnek nevezte a GDPR-rendelettel való összefüggést (románul a „bazaconie” kifejezést használta – szerk. megj.), és távozott a sajtótájékoztatóról.

Aggályosnak tartja a miniszterelnök reakcióját a Romániai Titoktartási és Adatvédelmi Szakemberek Szövetsége (ASCPD), amely olyan jogászokból áll, akik gyakorlatba ültetik a 2016/679-es általános adatvédelmi rendeletet és az ehhez kapcsolódó jogszabályokat, illetve magánszemélyek és szervezetek szakmai tanácsadó testületeként működnek.

Nem biztonságos felületek, tárolási gondok

A szervezet közleményében összefoglalta, hogy a hazai online oktatási folyamat hogyan sértheti meg az európai uniós adatvédelmi rendeletet. Elsőként említették a nem biztonságos kommunikációs platformok használatát, amelyek adatokat továbbíthatnak az Amerikai Egyesült Államokba, megsértve ezzel az Európai Unió adatvédelmi pajzs érvénytelenítéséről szóló határozatát.

Továbbá azzal is szabálysértésbe ütközhet az online oktatás gyakorlata, hogy legtöbb esetben a pedagógusok és diákok saját eszközökről lépnek be, amelyeken nem biztos, hogy van számítógépes vírusellenőrzés, jelszó vagy biztonsági ellenőrzés.

A pedagógusok nagy része nem kapott online platformok kezeléséhez megfelelő képzést, ennek hiánya is sok esetben biztonsági incidensekhez vezethet – sorolják közleményükben az adatvédelemmel foglalkozó szakemberek.

Adatvédelmi gondokba ütközik továbbá a bejelentkezési kódok és jelszavak továbbítása a Facebook vagy Whatsapp csoportokban, illetve az iskola (személyes adatok kezelője) és az informatikai megoldások szolgáltatója (meghatalmazott személy) közötti írásos megállapodás hiánya. Ugyanilyen jogsértő lehet az ingyenes Yahoo!- vagy Gmail-fiókok használata az iskolákban szakmai célokra, de az is a GDPR-rendeletbe ütközik, ha a pedagógus személyes e-mail címet használ a diákokkal és a szülőkkel folytatott kommunikációja során.

Megemlítik a tájékoztatás hiányát a pedagógusok, szülők és diákok személyes adatairól való tárolásról. Súlyos adatvédelmi gondokba ütközik, ha nincs egységes eljárás a diákokról készült fénykép- és videók tárolásának folyamatáról, arról, hogy hol és meddig tárolják, hová küldik az online tanóra bizonyítékául szolgáló fotókat, videókat – írják a Romániai Titoktartási és Adatvédelmi Szakemberek Szövetsége által kiadott közleményben.

A tananyagon van a lényeg, nem a tanár arcán

A pedagógusok megváltozott munkaköri leírásában már kötelezőként szerepel az online oktatás vállalása, de ez nem feltétlenül azt jelenit, hogy a pedagógus arcát kell filmezni tanóra alatt, számos formája lehet a távoktatásnak – magyarázta lapunknak Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének (FSLI) Maros megyei elnöke, aki maga is tart online tanórákat az otthonról tanuló diákjainak.

A gond az, hogy nincsenek letisztázva az online oktatás lehetőségei, és ezért automatikusan mindenki azt gondolja, hogy a pedagógus arcát filmezik. A tananyagot meg lehet mutatni, nem az arcon van a lényeg

– fűzte hozzá a szakszervezet megyei elnöke.

„Földrajzot oktatok, kivetítem az anyagot az osztályban, és ugyanez a prezentáció megy az online felületen is. Reggel, amíg köszönünk egymásnak, látjuk egymás arcát, de aztán megosztom az anyagot, és arról beszélgetünk, arról kérdeznek a diákok. A közszolgálati televízió teleiskola műsorában is zömében a tananyag volt kivetítve, és csak pár másodpercre mutatták az én arcomat, így működik az online oktatás is. Nem biztos, hogy hatékony, ha a táblát filmezik óra közben, nem hiszem, hogy létezik ma olyan videokamera, amely a táblát pontosan vissza tudja adni otthon a gyereknek minőségileg vagy méretileg. Mit lát az otthon ülő gyerek abból?” – teszi fel a kérdést Molnár Zoltán, aki szerint olyan megoldásokat kell találni, ahol a tananyag megy át az online platformon.