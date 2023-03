A Minden, mindenhol, mindenkor tarolt az idei Oscar-díjátadón

A film, amely megkapta a legjobb vágásért járó díjat is, a négy színészi kategória Oscarjai közül is begyűjtött hármat:

Az Edward Berger rendezésében forgatott Netflix-alkotás elnyerte a legjobb nemzetközi film Oscarját, operatőre, James Friend és zeneszerzője, Volker Bertelmann is díjazott lett, valamint a produkciós tervezésért járó elismerést is a film alkotói vehették át.

A gála műsorában mind az öt Oscar-jelölt filmdal szerepelt. A szervezők korábbi bejelentése ellenére végül Lady Gagától is hallhatta a közönség a Top Gun: Maverick Hold My Hand című számát. Az Oscart azonban az RRR című film Naatu, Naatu című dala kapta.

A legjobb rövid dokumentumfilmnek járó Oscar-szobrot a The Elephant Whisperers, a rövid animáció Oscarját pedig a The Boy, the Mole, the Fox and the Horse kapta.