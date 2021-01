A második félév teljes időtartama alatt fizetnék a pedagógusok póttanóráit

Még nem született rendelet a pedagógusok felzárkóztató óráinak tisztázására, de a tanügyminiszter nyilvánosan bejelentette, hogy tanóránként száz lejjel jutalmazná a pedagógusok pluszóráit, amelyeket második félévtől tartanának ott, ahol szükség van a pótlásra. A második félév első nyolc hetében pedig lehetőséget kapnak az első félévi tanulmányok lezárására azok a diákok is, akiket jegyek hiányában nem tudnak most lezárni.

Hónapok óta üresen állnak az osztálytermek • Fotó: Balogh Orsolya

A felzárkóztató tanórákat 16 hétig fizetnék a tanároknak, ami a második félév teljes időtartamát jelenti – fogalmazott Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter a HotNews.ro-nak adott interjújában. Cîmpeanu azt is elmondta, hogy még nem javasolta ezeket az intézkedéseket a kormányban, de hamarosan sürgősségi rendeletet kezdeményez a póttanórák kifizetésének jóváhagyására.

A felzárkóztató program összköltségvetése mintegy 70 millió euró lenne, amelyből fizetnék a pedagógusok felzárkóztató tanóráinak a bérét a második félévben.

Megvan a pénzügyi keret erre vissza nem térítendő európai uniós támogatások, illetve a Nemzetközi Fejlesztési és Újjáépítési Bank által támogatott ROSE (Romania Secondary Education) projekt keretében – nyilatkozta egy korábbi interjújában az oktatási szaktárca vezetője.

Átlagosan heti öt pluszórát képzeltek el a felzárkóztatás keretében 16 héten át a második félében, amely február 8-án kezdődik és június 18-áig tart, tehát 17 hét az iskola – a húsvéti vakációval megszakítva. A miniszter szerint lesznek olyan iskolák vagy osztályok, ahol ennél több pótlásra lesz szükség, és lesznek olyanok is, ahol kevesebbre – a diákok felkészültségétől, fejlődésétől függően.

Arra a kérdésre, hogy szombaton behívják-e a diákokat az iskolába, a miniszter elmondta, hogy a tanár dönt erről, miután felméri a lemaradást, és konzultál a diákokkal, illetve a szülőkkel, hiszen lehetőség van hét közben is pótolni a lemaradásokat.

Kovács László, a mezőmadarasi Pataky Ágotha Általános Iskola igazgatója megkeresésünkre úgy fogalmazott, ha a pluszórák mellett döntenek a kollégák, elképzelhető, hogy a nyolcadikosoknak a vizsgatantárgyaiból lesznek ezek a póttanórák, hisz nekik van a legnagyobb szükségük rá.

Bár a kollégák napirenden vannak a tananyaggal, de az online oktatás mégsem olyan, mint az iskolai tanítás, tehát biztosan van lemaradás mindenkinél

– fejtette ki az intézményvezető. A mezőmadarasi iskolában tizenkét magyar és négy román nyolcadikos van jelenleg. A szombati oktatással kapcsolatban elmondta, valószínűleg nem díjazná senki azt, így azt javasolná, hogy hétköznap órák után tegyék be a pótlást, ha szükség van rá.

A mezőmadarasi iskola nyolcvan táblagépet kapott, így mindenkinek van felszerelése, ez nem okozott gondot az online tanrendben. De vannak olyan diákok – főleg a roma közösségből –, akik év elejétől már nem jártak, mert a legtöbben elmentek családostól külföldre, és nem tértek vissza iskolakezdésre sem, de ez nem a járványhelyzet hozadéka, hisz minden évben volt pár gyerek, akiket nem tudtak lezárni emiatt – fejtette ki Kovács László. Hozzátette, most arra is van lehetőség, hogy a második félév első nyolc hetében is lezárják a tanulókat, ha felbukkannak egyáltalán. Kérdésünkre azt is megfogalmazta,

valóban motiváló órabér lenne a száz lej, ha valóban megvalósulna, de még csak szóban hangzott el ez,

így nem veszi készpénznek.