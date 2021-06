A köztünk élő szekusok: Csendes László a Krónika Live-ban

• Fotó: Krónika Live

A besúgók és szekustisztek hálózatától joggal retteghetett az egyszerű, a gondolkodás „bűnétől” lemondani nem kívánó polgár: nem csak karrierek, hanem életek is derékba törhettek tevékenységük nyomán.

A rendszerváltozást követő évtizedben azonban, bár névleg megszüntették a Szekuritátét, a hálózat tagjai közül csak keveseket ért utol az igazságszolgáltatás, a legtöbben tovább kamatoztathatták a pártállami időkben szerzett előnyeiket.

A helyzetben érdemi változást csak az az 1999-ben elfogadott törvény hozott, amelynek köszönhetően az érintettek kikérhették saját megfigyelési dossziéikat abból a célból is, hogy leleplezzék politikai rendőrségként az egykori Szekuritatét és annak bedolgozóit. A Szekuritaté Irattárát Átvizsgáló Bizottság (CNSAS) ellenőrzi azok előéletét is, akik választott tisztségviselők szeretnének lenni.

Csendes Lászlóval, a CNSAS tagjával a Krónika Live újságírói, Pataky István, Rédai Attila és Szőke László beszélgetnek. Miért és kinek fontos még ma is az, hogy a közéletet megtisztítsák a volt politikai rendőrség befolyásától? Megtisztulhat-e valaha ettől a társadalom? Mire számít a CNSAS korábbi elnöke abban a friss ügyben, amelynek során ötven olyan szekustisztnek az ügyiratát adták át a katonai ügyészségnek, akik kiskorúakat szerveztek be, amivel még az akkori törvénykezés szerint is bűncselekményt követtek el?

A Krónika Live kedden 18.30-tól látható a Krónika Facebook-oldalán és a Médiatér Youtube-csatornáján.